Tehnică nouă de radioterapie IMRT/VMAT pentru pacienții oncologici la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

Două proiecte importante au ajuns la final în cadrul Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Primul privește secția de Radioterapie și al doilea, Secția de Chirurgie generală – chirurgie oncologică.

Managerul unității spitalicești, jr. Alexandru Oros, a punctat: “Este vorba despre un proiect derulat pe parcursul mai multor ani. Demersul de upgradare a fost făcut încă din anul 2022, prin programul național și finanțat de Banca Mondială, proiect în valoare de 400.000 de euro. Azi suntem beneficiarii acestuia. Un pacient a și beneficiat în cadrul unei intervenții chirurgicale, luni, de acest aparat de radioterapie modernizat. Este vorba despre o tehnică modernă aliniată la secolul XXI”.

Dr. Constantina Felicia, medic primar radioterapie, a explicat: “Ținta este de a ține cât mai mulți pacienți oncologici în Baia Mare, prin această tehnică modernă de radioterapie. Avem aproximativ 700 de pacienți pe an tratați aici. Este o mare provocare pentru noi această aparatură de radioterapie. Au fost atașate dispozitive noi aparatului ce îl aveam deja, cu ajutorul fizicianului nostru, astfel că aparatura ne permite în prezent să facem radioterapie prin intensitate modulară, ceea ce aduce în plus faptul că țintim mai bine tumorile și protejăm mai bine țesuturile sănătoase din jurul tumorii. Numărul pacienților pentru radioterapie se menține constant, deși există o creștere a acestora, însă nu toți ajung să beneficieze de această tehnică. Secția Oncologie este cotată foarte bine, are recunoaștere profesională.

Importanța tehnologiei în Hepatectomia chirurgicală

Cel de-al doilea proiect este de asemenea o noutate chirurgicală: perfecționarea actului chirurgical la pacienții oncologici, prin rezecția unei tumori hepatice efectuată cu pierdere minimă de sânge.

Dr. Bogdan Stoicescu, medic primar chirurg: “Premiera este dată de un dispozitiv mutat dintr-un centru universitar la noi în spital, cu ajutorul căruia se face rezecția tumorii hepatice cu pierdere minimă de sânge. Prima pacientă care a beneficiat de această intervenție este bine și deja externată, urmând a face tratamentul oncologic pe mai departe. Aparatul acesta se adresează unor patologii complexe cu tehnici de chirurgie generală deschisă. Discutăm aici despre intervenție oncologică chirurgicală care se întâmplă la noi în spital, în premieră”.

Se înființează o nouă secție de paliație în cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare

Managerul unității me­dicale, Alexandru Oros, aduce ca noutate o informație de interes: înființarea unei noi secții de paliație în cadrul Spitalului Județean de Urgență: “Așteptăm avizul Ministerului Sănătății pentru a înființa o secție de paliație destinată în special pacienților oncologici și celor de pe secția Neurologie. Secția va avea 30 de paturi. Ne-am gândit la înființarea acesteia și pentru că Oncologia este supraaglomerată”.