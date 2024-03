Calificare rezolvată după trei meciuri

• Universitatea Cluj-Napoca – Știința Explorări Baia Mare 0-3 (20-25, 15-25, 20-25) •

Știința Explorări Baia Mare a câștigat și a treia partidă cu Universitatea Cluj-Napoca din faza de play-out. Sâmbătă seara, formația antrenată de Marius Botea a învins în minimum de seturi 0-3 (20-25, 15-25, 20-25), în deplasare, și va juca pentru locurile 9-10.

Viitorul adversar al echipei noastre este Unirea Dej, echipă care a trecut cu același scor la general, 3-0, de Universitatea Timișoara.

Meciul de la Cluj-Napoca a fost la discreția echipei mai valoroase, care nu a riscat nimic și a obținut o victorie normală.

Universitatea Timișoara și Universitatea Cluj-Napoca au retrogradat în divizia secundă.

• Universitatea Cluj-Napoca: Verciuc 1 p (blocaj), Iov 7 p (un as, 4 blocaje), Tănase 6 p, Popovici 2 p, Mocan 14 p (2 ași), Kholman 3 p (un blocaj), Neag (libero, 43%). Au mai jucat: Negrean, Voinea 1 p, Vasian 1 p (as), Onofrei 3 p, Someșan 1 p (blocaj), Savu. Antrenor: Vlad Negrean. • Știința Explorări Baia Mare: Santos 9 p (5 blocaje), Silvășan-Pașca 9 p (un as, 2 blocaje), Catrina 2 p, David 9 p (2 blocaje), Cheagă 6 p, Ramirez Pita 17 p (un as, 2 blocaje), Bouleau (libero, 75%). Au mai jucat: Breban, Crișan, Mesquita Campos. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop. • Au arbitrat: Cristian Botezatu și Cris­tian Ouatu (Piatra Neamț).