Scade populația! Peste 6.000 de persoane și-au făcut „ieșirea finală”

De la an la an se observă o scădere a populației maramureșene. În ultimii trei ani s-a semnalat o diminuare cu 6.145 de persoane. Conform directorului executiv adjunct al Direcției Județene de Statistică Maramureș, Marius Pop, majoritatea dintre aceștia și-au făcut „ieșirea finală”, adică au decedat.

Dacă în 2021, în Maramureș se înregistrau 516.545 de locuitori, la 1 iulie 2023 erau semnalați 510.400 locuitori. „Mișcarea migratorie nu o putem urmări, cei care pleacă temporar tot apar în populația după domiciliu. Singura modalitate de ieșire e ieșirea finală. Avem mai mulți decedați decât nou-născuți”, a punctat Marius Pop.

La 1 iulie 2023, conform populației după domiciliu din județul Maramureș, persoanele cu vârsta între 25 și 64 de ani formează majoritatea (57,7%). Copiii din categoria 0-14 ani dețin o pondere de 14,4% în totalul populației județului, populația tânără cu vârsta între 15 – 24 ani reprezintă 11,0%, persoanele mature, iar persoanele în vârstă de 65 ani și peste reprezintă 17 % din total.

O realitate tristă a anului 2023 indică creșterea mortalității infantile. Numărul născuților vii în anul 2023 a fost de 3.597, cu 379 mai mic comparativ cu anul 2022, rata natalității scăzând de la 7,8 la 7 născuți vii la 1000 locuitori. Sporul natural al populației în anul 2023 a fost negativ, respectiv de -1.683 persoane (-2.024 persoane în anul 2022), iar rata sporului natural a fost de -3,3 persoane la 1.000 locuitori. Numărul deceselor infantile în anul 2023 a fost de 30, cu 2 mai mare față de anul 2022, rata mortalității infantile majorând-se de la 7,0 la 8,3 decedați sub 1 an la 1.000 născuți vii.

În schimb, numărul deceselor în anul 2023 a fost de 5.280, în scădere cu 720 de cazuri față de anul 2022, iar rata mortalității generale a scăzut de la 11,7 la 10,3 decedați la 1.000 locuitori.