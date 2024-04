În Sighetu Marmației • Un bloc populat, altul aproape gata, al treilea la rând

În acest moment, chiar dacă după un deceniu de așteptare, Sighetul se ține de cuvânt. Blocul ANL de la intrarea în oraș este dat în folosință, populat, am văzut lucruri pe balcoane și perdele.

Ne-o confirmă și primarul Vasile Moldovan: “Da, se locuiește, sunt 30 de familii ce vor viețui acolo. Urmează un prim bloc social, se predă pe 15 aprilie. Am mai avut intervenții, mai ales la centralele termice. Apoi, am avut niște încurcături cu beneficiari care nu s-au mai încadrat sau au decedat, avem o listă cu înlocuitori. Dar va fi dat în folosință cât de repede. Al treilea, undeva după Paști, dar eu spun că până în 15 mai se predă noilor locatari.”

Se încheie astfel o saga începută acum 3 mandate, pe vremea primarului Eugenia Godja. Blocurile sociale veneau în întâmpinarea nevoii de a reloca chiriașii din casele din centrul istoric al orașului, după ce casele au fost retrocedate foștilor proprietari evrei. Între timp, datele problemei s-au mai schimbat, dar nevoia de locuințe a rămas la nivelul municipiului, există în continuare o listă de așteptare.