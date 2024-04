Problema pungilor de sărăcie din Baia Mare pare fără rezolvare…

De ani buni de zile, administraţia publică locală băimăreană se zbate să rezolve o problemă stringentă: pungile de sărăcie ale oraşului. Comunităţile de aici numără către 2.000 de persoane, care trăiesc în condiţii grele.

”Există câteva zone defavorizate asupra cărora avem o situație clară: Pirită, Craica, zona Ferneziu și Cuprom. Am avut un parteneriat între autoritatea locală și ASSOC în urmă cu 10 ani de zile, prin care ne-am propus să rezolvăm problema. Din păcate, nu am reușit și suntem nevoiți să reînnoim parteneriatul, de această dată mult mai asumat. Avem noroc, însă, cu președintele ASSOC, Florian Sălăjeanu, care este unul dintre cei mai sufletiști oameni din această regiune a României și pe care ne putem baza necondiționat. Împreună, trebuie să facem ceva cu această parte a comunității noastre. Soluții am identificat împreună, însă și aici, contextul legislativ și administrativ ne-a adus în punctul în care nu am reușit să le punem încă în practică, cu toată bunăvoința celor implicaţi. Comunitatea de la Cuprom locuiește pe un domeniu privat. Ar fi fost bine să avem deschidere din partea unor agenți economici care să ne fi pus la dispoziție spații pe care noi să le transformăm în locuințe sociale. Nu am reușit. Am reușit însă ceva mult mai important: membri comunității de aici știu astăzi ce înseamnă medic de familie, loc de muncă și acces la școală pentru copii. Datorită nouă și organizațiilor neguvernamentale, peste 90% din copiii de aici sunt școlarizați și aproape toți membri comunității beneficiază de servicii medicale. Am reușit să includem cu succes adulții de aici pe piața forței de muncă. Suntem convinşi că putem face mai mult și, asta, înspre binele întregii comunități băimărene” – au explicat reprezentanţii administraţiei publice locale.