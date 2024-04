Regal de spiritualitate – 6 aprilie

Călin Terțan ne face bucuria de a ne întâlni, într-un regal de spiritualitate, cu prof. univ. dr. Anca Munteanu, președinta Asociației europene de psihologie transpersonală, în dialog cu actorul Dorel Vișan.

Un argument că, prin oameni, cunoașterea capătă puteri transformatoare. Evenimentul are loc sâmbătă, 6 aprilie, de la ora 17, în aula Universității de Nord, str. V. Babeș 62/a, Baia Mare. Cu acest prilej va fi și lansarea cărții Psihologie transpersonală, cu participarea Editurii For You. Acces liber tuturor celor însetați de farmecul cuvântului. (V.P.)