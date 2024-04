Acord de cooperare între Maramureș și New Jersey

Dezvoltarea relațiilor interne și internaționale reprezintă pentru Camera de Comerț și Industrie Maramureș una dintre direcțiile sale de dezvoltare motiv pentru care, așa cum și-a asumat prin viziunea sa, organizația face demersuri în acest sens pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale externe.

Recent, CCI MM a semnat un Acord de Cooperare cu Asociația de Comerț și Industrie New Jersey, SUA, unul dintre cele mai reprezentative acorduri și primul semnat cu o organizație camerală de peste ocean.

Relațiile de colaborare cu omologii din New Jersey au debutat în iulie 2023, în cadrul delegației administrației județene în SUA, condusă de președintele CJ, Ionel Ovidiu Bogdan, delegație din care a făcut parte și președintele CCI MM, Florentin-Nicolae Tuș.

Urmare a discuțiilor din New Jersey cu președintele Anthony Russo și echipa de conducere a Asociației, s-a avut în vedere dezvoltarea unor conexiuni și relații bilaterale între CCI MM și Asociația de Comerț și Industrie din New Jersey.

În mai puțin de un an de la respectiva întâlnire, cele două organizații au convenit semnarea unui Acord de Cooperare. Documentul va contribui la dezvoltarea relațiilor externe ale organizației camerale din Maramureș în sprijinul mediului de afaceri și va reprezenta o oportunitate extraordinară pentru județul nostru, cu un impact direct în potențialul de creștere al sectorului privat.

Acordul de Cooperare a fost semnat de cei doi președinți Florentin-Nicolae Tuș și Anthony Russo, care au stabilit punctual și detaliile acestei colaborări.