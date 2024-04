În etapa a 2-a de Play-Off, CSM Sighetu Marmației joacă acasă, sâmbătă, 6 aprilie, de la ora 17, cu Crișul Sântandrei. Echipă pe care băieții lui George Zima nu au învins-o în sezonul regulat, nou promovata adunând 6 puncte.

La meciul din tur, Crișul s-a impus la Sighet cu scorul de 2-1, iar în retur, pe teren propriu, formația pregătită de Gheorghe Ghiț a învins cu 2-0.

Ambele formații au început play-offul cu dreptul, sighetenii au remizat pe terenul liderului, 0-0 la SCM Zalău, iar Crișul Sântandrei a acumulat 3 puncte mari la CSM Olimpia Satu Mare, victorie care a propulsat formația bihoreană la două puncte de locul de baraj. Nici CSM Sighet nu este departe de acest loc, la 5 puncte, însă cu o victorie în meciul din etapa 2, coroborat cu un eșec al sătmărenilor la Zalău, îi apropie pe maramureșeni la două lungimi de poziția secundă. În cazul în care aceste lucruri se vor adeveri, fiecare etapă de play-off va deveni ca o finală pentru CSM Olimpia, Crișul Sântandrei și CSM Sighetu Marmației.

Program Play-Off, etapa 2

• Vineri, 5 aprilie, ora 17: SCM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare

• Sâmbătă, 6 aprilie, ora 17: CSM Sighetu Marmației – Crișul Sântandrei.

Minaur poate scăpa de ultimul loc

Derbiul ultimelor două clasate din Play-Out, CS Minaur Baia Mare și Olimpia MCMXXI Satu Mare se dispută sâmbătă, 6 aprilie, de la ora 17, pe Stadionul “Viorel Mateianu”.

Considerat cândva “Derbiul Nordului”, acum cele două cluburi se zbat în anonimat, luptând din răsputeri să-și păstreze locul în Liga 3.

Trei puncte are în minus formația de sub “Dealul Florilor” față de rivala din Satu Mare – 15 versus 18, avantaj care poate fi anulat cu o victorie. De altfel obligatorie, o remiză, ca să nu mai vorbim de un eșec, complicând tot mai mult existența echipei și în sezonul viitor la nivelul eșalonului trei. Cu toate că Minaur este sub rivală în clasament, băimărenii pleacă cu prima șansă în acest derbi, dispunând de un lot mult mai valoros, dar mizează și pe avantajul terenului propriu.

În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile. Minaur a câștigat confruntarea de acasă la scor de neprezentare – 3-0, iar Olimpia MCMXXI s-a revanșat la retur, 1-0.

Program Play-Out, etapa 2

• Vineri, 5 aprilie, ora 17: Minerul Ocna Dej – Sănătatea Cluj-Napoca; Lotus Băile Felix – CSM Victoria Carei.

• Sâmbătă, 6 aprilie, ora 17: CS Minaur Baia Mare – Olimpia MCMXXI Satu Mare.