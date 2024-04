Proiectul de canalizare din Bârsana, în linie dreaptă

Comuna Bârsana are în derulare un proiect major care vine să îmbunătăţească semnificativ viaţa comunităţii locale. Este vorba despre introducerea reţelelor de canalizare pe raza comunei.

Deşi s-a mai încercat introducerea canalizării în urmă cu ceva ani, s-a renunţat la proiect, deoarece nu era viabil din mai toate punctele de vedere. De atunci, administraţia s-a pregătit mult mai bine şi a obţinut finanţarea mult aşteptată, aşa că noul proiect a demarat.

”Legat de canalizare pot spune că este cel mai aşteptat proiect de infrastructură, de o mare anvergură în comuna noastră. Am ajuns în stadiul în care începem efectiv şantierul la reţeaua de canalizare şi staţie de epurare. N-am reuşit până acum să implementăm acest proiect vital din mai multe motive. Când am preluat mandatul de primar, în 2016, am preluat un proiect împreună cu Comuna Onceşti, la care am renunţat atât noi, cât şi ei, din cauză că era un proiect foarte prost conceput. De asemenea, era cu o parte de cofinanţare foarte mare. În consecinţă, am stabilit cu primarul din Onceşti ca fiecare să ne întocmim un proiect separat, cu staţii de epurare individuale. În toată această perioadă, am aşteptat o linie de finanţare, ne-am pregătit bine şi iată că acum am obţinut prin programul Anghel Saligny al Ministerului Dezvoltării o sumă consistentă de bani – 22 milioane de lei cu TVA inclus – pentru o primă etapă a implementării proiectului. Acesta reprezintă cel mai mare contract de finanţare obţinut vreodată de Comuna Bârsana. Însă chiar şi aşa nu ajunge pentru că proiectul de canalizare este unul foarte mare, complex, ce se întinde pe 44 km în toată comuna. Avem toate avizele obţinute aşa că mai trebuie doar execuţia efectivă a lucrărilor” – a punctat primarul Teodor Ştefanca.