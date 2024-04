Tensiuni la Protecția Consumatorului Maramureș

Șeful CJPC Maramureș, Dacian Manoliu, a primit calificativul „nesatisfăcător” la evaluarea de la centru, dar a contestat în instanță decizia, așa că deocamdată rămâne pe post.

„Există un scurt­circuit legat de anul 2022 în ce privește activitatea mea. Am primit calificativul nesatisfăcător din cauză că nu am vrut să respect anumite «îndrumări» venite de sus și așa că am fost eu cel sancționat. Am contestat în instanță decizia și aceasta s-a suspendat. Astfel, eu îmi continui normal activitatea și îmi văd de treabă. Asta deși există o presiune mare pe noi, cei din teritoriu. Însă cetățenii trebuie să înțeleagă că noi lucrăm pentru ei, în folosul consumatorilor. Ce se întâmplă în interior ar trebui să rămână în interior. Acum ce să spun, nu cred că pot fi acuzat de cineva că îmi apăr cauza, deoarece mă simt neîndreptățit. Cred că oricine ar face la fel. Vom vedea ce va fi”, a declarat Dacian Manoliu pentru Graiul Maramureșului.