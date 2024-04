Încasări neaşteptate la bugetul local din Baia Mare în primul trimestru al anului!

Veniturile încasate de Primăria Baia Mare în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024 au fost peste aşteptări. Banii provin din taxele şi impozitele locale ale băimărenilor, inclusiv cu bonificaţia de 10% pentru plata integrală a dărilor la stat.

Astfel, pentru anul curent, administraţia publică locală a previzionat, la fundamentarea bugetului actual, o sumă de 106.267.000 lei pe parte de venituri din taxe şi impozite locale. Încasările obţinute în primul trimestru al anului au ajuns la 72.285.380 lei, ceea ce reprezintă 69% din veniturile estimate pe tot anul. Peste 50.000 de băimăreni au fost cei care şi-au achitat integral taxele şi impozitele locale aferente acestui an. În concluzie, la bugetul local s-a încasat cu 11 milioane de lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Acest lucru dă speranţe celor din primărie că la finalul lunii aprilie vor putea face o rectificare bugetară pozitivă în care vor trebui modificate anumite capitole bugetare, estimate la o valoare mai mică la începutul anului. Spre exemplu, la impozitul pe clădiri persoane fizice s-a estimat suma de 10.700.181 lei şi deja aici există o depăşire a sumei – s-a înregistrat 107% faţă de bugetul previzionat iniţial. La impozitul pe clădiri persoane juridice era programată, estimativ, încasarea sumei de 20.909.453 lei şi în momentul de faţă există un grad de realizare de 134,90%. La fel şi la impozitul pe teren persoane fizice – 145,04%, iar la acelaşi capitol, dar pentru persoane juridice – 121,13%. Şi la impozitul auto persoane fizice s-au înregistrat depăşiri faţă de planul previzionat – 101,05% grad de realizare, iar pentru persoane juridice – 134,34%. Toate acestea duc la premisa că în acest an va creşte substanţial gradul de încasare la bugetul local a taxelor şi impozitelor locale. În aceste condiţii, rectificarea bugetară de la sfârşitul acestei luni, propusă în şedinţa ordinară de Consiliu Local, ar putea fi de circa 20 milioane lei în plus. Banii vor fi astfel direcţionaţi spre capitolele bugetare deficitare în acest moment.