Primăria Baia Mare și-a achitat peste 60 de milioane lei din datorii

La finele anului 2023, Municipiul Baia Mare înregistra datorii de 80.968.116 lei. De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024 au mai fost înregistrate datorii în valoare de 32.502.108,39 lei. O bună parte din ele, însă, s-au achitat deja. Și se vor stinge de tot, până la finele lunii viitoare.

Datoriile pentru primul trimestru al acestui an, cele peste 32 de milioane, au fost făcute pentru: plata utilităților, cheltuieli curente, dar și datorii aferente contractelor încheiate în anii anteriori, lucrări, servicii, anterior încheiate perioadei la care facem referire (finele anului 2023), respectiv contracte în derulare cu lucrări executate până la 31 decembrie 2023 și în perioada 1 ianuarie 2024 și 31 martie 2024. În aceste prime trei luni ale anului curent, primăria a efectuat plăți în valoare de 64.387.364 lei. Din aceste plăți, 56.189.262 lei au fost direcționate către facturile care au existat în sold la data de 31 decembrie 2023. Practic, din cele 80 de milioane aflate în sold la finalul anului trecut, s-au plătit 56 de milioane. „În doar trei luni de zile am plătit cele peste 64 de milioane și fără să ducem primăria într-un colaps financiar! În completare până la suma respectivă, am făcut plăți în valoare de 8 milioane lei aferente facturilor înregistrate din 1 ianuarie și până la finalul lunii martie. Soldul facturilor neachitate la data de 31 martie a fost de 49.082.860 lei. Din această sumă, 9.362.764 lei sunt eșalonări cu scadența la finalul lunii mai 2024, conform protocoalelor de eșalonare pe care le-am încheiat în decembrie și care, la acea dată, erau în sumă de 48 de milioane de lei. Practic, până la finalul lunii mai, Primăria Baia Mare va fi liberă de aceste obligații de plată vechi, pe care am reușit să le eșalonăm și pe care le vom stinge în totalitate”, au precizat reprezentanții primăriei municipiului.