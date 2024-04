IMM Plus 2024 • S-a aprobat schema românească de 2,5 miliarde euro pentru firme

Comisia Europeană a aprobat reintroducerea schemei de ajutor de stat a României de aproximativ 2,5 miliarde euro (12,5 miliarde lei) pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, sub denumirea IMM Plus, aprobată anterior de Guvern.

Este vorba despre vechiul program IMM Invest Plus, redenumit anul acesta IMM Plus, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii ro­mâ­nești vor putea obține credite bancare cu dobânzi subvenționate și garanții de stat. Banii sunt asigurați din surse interne, dar era nevoie de aprobarea de la Bruxelles, pentru respectarea legislației privind ajutoarele de stat și libera concurență în Uniunea Europeană.

Ajutorul nu va depăși 280.000 euro pe o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, 335.000 euro pe o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii și 2,25 milioane euro pe o întreprindere care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare.

Ajutorul va fi acordat până cel târziu în 30 iunie 2024.

În baza schemei de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru, cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.