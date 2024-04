Primarul Doru Dăncuș oferă diplome de excelență celor peste 50.000 de băimăreni cu spirit civic

Încasări record din taxe și impozite la bugetul municipiului Baia Mare, în primele 3 luni ale anului!

Primarul interimar al municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuș, a organizat o conferință de presă în data de 9 aprilie, în sala Europa a Primăriei Baia Mare, în cadrul căreia a discutat despre exercițiul financiar al administrației locale la încheierea primului trimestru. Acesta a discutat pe larg despre situația financiară reală a Municipiului, încasările la buget în primele trei luni ale anului 2024, despre stadiul soluției de eșalonare a restanțelor, respectiv plățile efectuate.

Conform statisticilor reale, prezentate în cadrul conferinței de presă, încasările din taxe și impozite la bugetul municipiului Baia Mare, în primele trei luni ale anului, au fost cu peste 11 milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Un nu­măr de peste 50 de mii de băimăreni și-au achitat în integralitate taxele și impozitele, beneficiind de bonificația de 10%.

„Am inițiat, în nume propriu, un gest simbolic pe care vreau să îl ofer băimărenilor, în semn de mulțumire. În perioada următoare, membrii echipei mele vor bate la ușa fiecărui băimărean care și-a plătit taxele și impozitele locale în integralitate și vor înmâna diplome de recunoştință tuturor celor cu spirit civic. Dezvoltarea municipiului nostru poate fi realizată doar prin contribuția fiecăruia. Abordarea mea în a rezolva problemele financiare ale Municipiului Baia Mare, o situație deloc roz în urmă cu puțin timp, și transparentizarea cheltuirii banului public, mi-au adus și o surpriză cel puțin fericită. În primele trei luni ale anului 2024, nu mai pu­țin de 50 de mii de băimăreni și-au achitat în integralitate taxele și impozitele locale și au beneficiat de bonificația de 10%. Municipiul Baia Mare a încasat 72.285.380 în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024 din plata taxelor și a impozitelor, cu 11 milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului. Am certitudinea că, la finalul lunii aprilie, vom putea să facem o rectificare bugetară POZITIVĂ. Vom putea modifica anumite capitole bugetare pe care, la începutul anului, le-am estimat cu valori mai scăzute. În acest moment, la unele capitole, avem încasări chiar și cu 45% peste estimări. Le mulţumesc și colegilor de la Direcția de Taxe și Impozite pentru maniera în care au înțeles să își facă treaba, pentru că au înțeles că e nevoie să creștem gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale și au parcurs toate procedurile în acest sens. Dragi băimăreni, mă aplec în fața demonstrației de încredere, de spirit civic pe care, prin felul în care v-ați mobilizat, ne-ați arătat-o!” – Doru Ioan Dăncuș.

Edilul interimar a discutat și despre situația datoriilor pe care administrația băimăreană le înregistrează acum, respectiv despre suma care s-a achitat din acestea. Soluția de a eșalona o mare parte a datoriilor, în luna decembrie 2023, a salvat orașul de la un colaps financiar și a restabilit încrederea agenților economici în administrația locală. Potrivit documentelor, la finalul lunii mai 2024, datoriile eșalonate, în valoare de 48 de milioane de lei, vor fi achitate în integralitate.

„Transparentizarea cheltuirii banului public este una din prioritățile mele, pe care m-am axat încă din prima zi a mandatului de primar interimar. După cum bine știți, v-am raportat cu exactitate situația financiară a municipiului Baia Mare, așa cum a fost și este ea, datoriile pe care le avem și pe ce cheltuim banii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o în acest demers, pe care eu îl consider normal, și vă asigur că voi continua pe acest drum. La finele anului 2023, municipiul Baia Mare înregistra datorii de 80.968.116 lei, iar în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024 au mai fost înregistrate datorii pentru utilități, cheltuieli curente, datorii aferente contractelor încheiate în anii anteriori, lucrări, servicii, anterior încheiate perioadei la care facem referire, respectiv contracte în derulare cu lucrări executate până la 31 decembrie 2023 și în perioada 1 ianuarie 2024 și 31 martie 2024, în valoare de 32.502.108,39. În aceste prime trei luni ale anului curent, am efectuat plăți în valoare de 64.387.364,16 lei. Din aceste plăți, 56.189.262,59 lei au fost direcționate către facturile care au existat în sold la data de 31 decembrie 2023. Practic, din cele 80 de milioane aflate în sold la finalul anului trecut, am plătit 56 de milioane, în doar trei luni de zile și fără să ducem Primăria într-un colaps financiar! În completare până la suma de 64 de milioane de lei, am făcut plăți în valoare de 8 milioane lei aferente facturilor înregistrate din 1 ianuarie și până la finalul lunii martie. Soldul facturilor neachitate la data de 31 martie a fost de 49.082.860 lei. Din această sumă, 9.362.764 lei sunt eșalonări cu scadența la finalul lunii mai 2024, conform protocoalelor de eșalonare pe care le-am încheiat în decembrie și care, la acea dată, erau în sumă de 48 de milioane de lei. Practic, până la finalul lunii mai, Primăria Baia Mare va fi liberă de aceste obligații de plată vechi, pe care am reușit să le eșalonăm și pe care le vom stinge în totalitate” – primarul interimar al municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuș.