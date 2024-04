Moment istoric pentru Maramureș: Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean, și Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, au semnat contractul de finanțare pentru primul parc industrial din județ, în Baia Sprie

Ministrul Finanţelor, Ioan – Marcel Boloș, s-a aflat vineri, 12 aprilie, într-o vizită de lucru în Maramureș. Momentul cel mai important din program l-a reprezentat semnarea contractului de finanțare pentru dezvoltarea Parcului de specializare inteligentă din Baia Sprie, primul dintre cele șapte parcuri industriale pe care Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, și echipa sa le dezvoltă în județ. Valoarea totală a proiectului este de 10,7 milioane de euro, la care se adaugă alte 15 milioane de euro în granturi pentru cei care concesionează terenuri în parcuri industriale.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: „E o bucurie să mă aflu aici, alături de Ionel Bogdan și echipa lui, care trăiesc cu emoție momentele în care proiecte pe care le-au creionat în trecut se materializează acum. Am fost pe șantier la Fărcașa şi am văzut un președinte care trăia fiecare moment în care face bine comunității. Eforturi individuale pe care le-a derulat ca aceste proiecte să devină realitate.

Este o zi istorică pentru că generațiile viitoare vor avea beneficiul celor șapte parcuri. O mașină cu 7 motoare care vor dezvolta județul. Un județ nefrământat de șantiere este un judeţ dat uitării. Se conturează Maramureșul ca model de dezvoltare la nivel de regiune Nord-Vest, dar și al României!

În 2020, Planul lui Bogdan se părea că este departe, dar acum este o realitate. Nu a fost clipă să nu discutăm de multele proiecte derulate în Maramureș. Azi pot să vă spun că sunt în largul meu pentru că sunt rare aceste momente în care poți discuta despre dezvoltare, și nu oriunde, ci aici, în Maramureș, România”.

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, a transmis în cadrul evenimentului de astăzi: „Mi s-a zis că nu voi reuși să fac nici un parc industrial pentru că nu se poate. Adevărul este că nu a fost un parcurs ușor, însă, nici imposibil. Am demonstrat că pot tot ceea ce îmi propun, cu sprijinul echipei din care cu mândrie fac parte. Oameni buni, profesioniști, care mi-au fost și îmi sunt alături în toate inițiativele pentru maramureșeni și pentru Maramureș.

Dezvoltăm nu unul, nu două, nici trei, ci șapte parcuri industriale de specializare inteligentă în Maramureș! Îi sunt recunoscător ministrului Marcel Boloș că a venit în Baia Mare să semnăm contractul de finanțare pentru cel din Baia Sprie. Dacă astăzi avem acest mecanism de finanțare salvator pentru comunitățile locale din toată țara, i se datorează lui Marcel Boloș!

Acest demers înseamnă între 3000 și 5000 de locuri de muncă! Peste 200 de milioane de euro investiți direct în aceste parcuri. Toate acestea înseamnă sprijin pentru administrația județeană, administrațiile locale, dar mai ales, se vor regăsi concret în buzunarele maramureșenilor!”

Urmează să fie semnate contractele de finanțare și pentru parcurile din Fărcașa, Șomcuta Mare și Târgu Lăpuș, în timp ce parcurile industriale din Bogdan Vodă, Mireșu Mare și Giulești sunt în etapa de evaluare.

Parcul de Specializare Inteligentă Baia Sprie va oferi spre concesionare loturi cu dimensiuni în­tre 8,035 mp și 17055 mp, iar viitorii rezidenți ai parcului vor avea oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile de până la 2,5 mil. euro per rezident, printr-o linie de finanțare necompetitivă, având un buget pre-rezervat de 15.000.000 euro.

„Am încredere că până în 2026, toate cele 7 parcuri vor fi funcționale și ocupate, iar maramureșenii plecați peste hotare vor avea la ce să se întoarcă acasă! Am multe inițiative frumoase pentru județul nostru. Dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă reprezintă, însă, unul dintre demersurile de suflet, care pe lângă beneficiile economice va aduce laolaltă familiile despărțite! Asta, de departe, este cel mai mare câștig pentru maramureșeni și pentru Maramureș”.

Gabriel Ștețco, administratorul public al județului Maramureș, a declarat: ”Semnarea contractului de finanțare pentru realizarea primului parc industrial din Maramureș reprezintă un moment istoric pentru județul nostru. Cele șapte parcuri industriale la realizarea cărora lucrăm la Consiliul Județean sunt șansa Maramureșului la dezvoltare, pentru a-i convinge pe maramureșenii plecați din țară să se întoarcă acasă, să fie aproape de familie și prieteni și să găsească aici oportunități de dezvoltare personală și profesională. Suntem pe drumul cel bun și trebuie să mergem mai departe pe calea dezvoltării Maramureșului”.

Președintele administrației județene, Ionel Bogdan, a mulțumit ministrului Marcel Boloș și întregii echipe pentru susținere: ”Mulțumesc din suflet, Marcel Boloș! Mulțumesc din suflet echipei minunate din Consiliul Judeţean Maramureș, lui Gabriel Ștețco, administratorul public, colegilor de la Parcuri Industriale Maramureș. Le mulțumesc profesioniștilor de la ADR Nord-Vest, în frunte cu Cristian Barna, directorul executiv, pentru tot sprijinul și toate investițiile pe care le derulăm pentru maramureșeni. Le mulțumesc și consilierilor județeni care au votat proiectele de investiții. Nu pot să nu le mulțumesc și colegilor din PNL Maramureș, care cred în mine și mă susțin în toate inițiativele și demersurile, înțele­gând că nici un țel nu e prea mare dacă are la bază dorința sinceră de mai bine pentru oameni, susținută prin multă muncă și implicare până la succes!”

Biroul de presă PNL Maramureș