Trei puncte cu ultima clasată

Atletic Drobeta – Fotbal Feminin Baia Mare 1-4 (1-1)

Cu trei puncte s-a întors Fotbal Feminin Baia Mare din lunga deplasare de la Atletic Drobeta Turnu Severin, 1-4 (1-1), victorie care nu a adus însă nicio schimbare în ierarhia Seriei 2 a Ligii 2.

După 1-1 la finalul primelor 45 de minute, gol marcat de Camelia Daneliuc (min. 10), “domniţele râului” s-au descătuşat în partea secundă şi au înscris de trei ori în poarta ultimei clasate, autoare Nadia Coreniuc (min. 66), Andreea Cândea (min. 76) şi Alexandra Buftea (min. 85).

Din păcate, jocul dur al gazdelor din Drobeta Turnu Severin a dus la accidentarea urâtă a jucătoarei noastre Cristina Maroşan din minutul 55 (a fost nevoie să fie transportată de urgență la spital – fractură la mână).

• Fotbal Feminin Baia Mare: Fl. Cosma – Cr. Rus, C. Daneliuc, D. Butuza, An. Samok – Al. Buftea, N. Coreniuc, G. Marița, Cr. Maroşan (55, D. Asăujan) – An. Gulin, An. Cândea. Antrenor: Daniel Lupuţi.

Victoria de la Atletic Drobeta o menţine pe Fotbal Feminin Baia Mare pe locul 5 în Seria 2 a eşalonului secund, cu 18 puncte, iar în runda viitoare aşteaptă vizita liderului Atletic Olimpia Gherla, partidă care se va desfăşura duminică, 21 aprilie, de la ora 11.