Noul Cod Silvic face dreptate, dar nu cetăţenilor

În Parlament se dezbate Noul Cod Silvic, cel care ar trebui, firesc, să aducă o îmbunătăţire. Să ajute mai mult silvicii în a proteja pădurea. Numai că, citind printre rânduri, constaţi că pe alocuri se pune problema total greşit.

Comunitatea Declic alături de Agent Green ne explică: “În martie 2024, Guvernul a introdus, după ce s-au încheiat consultările publice, un articol care permite accesul în păduri doar după înștiințarea proprietarului. Reglementarea se referă la toate pădurile, nu doar la cele private, cum prevedea textul inițial al proiectului de Cod Silvic. În decembrie 2023, a fost publicată versiunea Codului Silvic care va fi trimisă de ministrul Mediului în Parlament, pentru dezbateri și vot. Articolul privind accesul în păduri a fost modificat. Vom avea acces în toate pădurile, private sau de stat. Iar jurnaliștii și activiștii de mediu au fost menționați printre categoriile care își pot desfășura, în mod legitim, munca în păduri. România va avea un nou Cod Silvic până la sfârșitul acestui an. Dacă nu convingem autoritățile să schimbe actualul proiect, peste jumătate dintre pădurile României ar putea deveni inaccesibile publicului larg. Un articol toxic din textul proiectului spune că ”Proprietarii de păduri private pot restricționa accesul pedestru prin afișarea în loc vizibil a acestor restricții”. Adică ne vor interzice să ne plimbăm în aceste păduri. La fel de grav, jurnaliștii sau activiștii de mediu care vor încerca să cerceteze posibile tăieri ilegale nu vor mai putea investiga nici în pădurile private nici în cele de stat. Textul codului silvic nu-i include în categoriile profesionale care au dreptul să îşi exercite meseria în păduri. Vor deveni ei infractori pentru că încearcă să-și facă meseria, să salveze pădurea de cei care vor să facă profit tăind ilegal copaci. În contextul schimbărilor climatice, a opri accesul oamenilor în pădure este un act criminal. Ne topim în orașe, iar politicienii vor să ne interzică plimbarea în natură. Acest articol din proiectul noului Cod Silvic servește doar intereselor proprietarilor de păduri care vor să le pună la pământ, fără ca publicul larg să vadă asta.”

Și mai avem o observație. Oarecum firesc, se interzice accesul auto. Dar… în locuri gen Poiana lui Dumitru sau altele îndepărtate, n-ai nicio șansă să ajungi pe jos în o zi lumină. Ba cu riscurile aferente, animale etc. Reveniți dvs. cu plasa cu afine abia culese, de la Poiana lui Dumitru până în Firiza…

În Codul Silvic apare așa: ”(9) Accesul public în FFN cu vehicule cu mijloace de autopropulsare sau cu tracțiune animală este interzis. (10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), evenimentele sportive, utilitare, de recreere și turism care au un organizator desemnat și care implică folosirea acestor mijloace motorizate se pot organiza numai în afara ariilor naturale protejate, pe trasee special marcate, și numai cu acordul administratorului terenului proprietate publică sau al proprietarului, în celelalte cazuri. (11) Prin excepție de la prevederile alin. (9), accesul cu vehicule cu mijloace de autopropulsare sau cu tracțiune animală pe drumurile forestiere în scop de tranzitare poate fi permis în condițiile stabilite de către proprietar/administrator atunci când drumurile deservesc obiective turistice, utilitare sau de agrement, dacă acest lucru nu pune în pericol integritatea FFN”.

De unde am face o precizare. Un automobil simplu, comparativ cu un TAF, camion, ATV, face aproape zero stricăciune. Drumului, mediului. Nu cară lemne, nu distruge drumuri. Spre deosebire de utilajele specifice forestiere de pe drumurile publice. Care încurcă trafic, strică asfalt cu greutăți de 50-60 de tone de bușteni, ridică nori de praf. Cum ar fi ca cetățeanul căruia i se interzice accesul auto pe drum forestier, pentru relaxare, să facă plângeri la Poliție, 112, SUMAL etc, pentru fiecare camion cu lemne sau fără, pentru fiecare TAF din trafic? E reciproca valabilă, nu?!?