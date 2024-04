„Baia Mare va avea un Incubator de afaceri unde 35 de tineri antreprenori vor putea beneficia de granturi de 3 milioane de euro”

Ionel Bogdan susține tinerii și dezvoltarea mediului economic

Cea mai recentă inițiativă la nivelul administrației județene vizează sprijinirea tinerilor maramureșeni, dar şi dezvoltarea mediului economic local. Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, a anunțat cel mai recent proiect depus spre finanțare, care vizează construirea unui incubator de afaceri în centrul municipiului Baia Mare. Valoarea proiectului se ridică la 5 milioane de euro. În plus, 35 de tineri antreprenori vor putea beneficia aici de granturi de 3 milioane de euro.

„Le oferim spațiu, dar îi ajutăm să acceseze și resurse financiare, până la 100.000 de euro fiecare. S-a deschis, zilele trecute, linia de finanțare pentru incubatoare de afaceri, iar noi am și depus proiectul pe care, evident, deja îl pregătisem din timp. Sunt convins că, la fel ca și cu alte inițiative care s-au concretizat, și de această dată finanțarea este ca și asigurată.

Vom crea astfel un ecosistem în care să se poată dezvolta companii locale, start-up-uri, tineri la început de drum care vor să își facă o afacere. Valoarea investiției se ridică la 5 milioane de euro la care se adaugă alte 3 milioane de euro granturi pentru antreprenori! Le mulțumesc colegilor mei din administrația județeană pentru că sunt implicați și împreună suntem cu adevărat o echipă care luptă pentru dezvoltarea Maramureșului” – Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Incubatorul de afaceri în domeniul IT & C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă Maramureș va fi dezvoltat prin supraetajarea Bibliotecii județene „Petre Dulfu” din Baia Mare.

„Astfel reabilităm și clădirea bibliotecii, contribuind și la estetica acestei zone centrale din Baia Mare, dar vom oferi și tinerilor șansa să se afirme acasă, cu afaceri în domeniul care în prezent este cel mai căutat în întreaga lume.

Noul corp va fi amplasat peste etajul 2 și 3 al bibliotecii peste care, în prezent, se află terase care nu prea au vreo utilitate. Aici avem și un proiect prin care transformăm biblioteca în hub de dezvoltare a competențelor digitale, astfel că acest obiectiv important va deveni un punct de atracție și mai căutat. Acest pas este o inițiativă strategică a județului Maramureș pentru sprijinirea mediului de afaceri local. Am gândit spații cu diferite funcționalități, dotate cu toate echipamentele necesare, adaptate cerințelor de func­ționare ale firmelor incubate” – Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Incubatorul va avea o zonă de recepție, una de colaborare – birou deschis, dar și birouri individuale, atelier de inovare, ateliere de lucru, săli de conferințe/ședințe, spații administrative, spații pentru pauza de masă, grupuri sanitare, spații tehnice și un amfiteatru cu 200 de locuri.

La nivel european există nenumărate exemple de astfel de hub-uri care funcționează pe acest principiu, menținând un caracter flexibil și inovativ. Toți rezidenții vor avea acces în timpul săptămânii la spațiile incubatorului. Acestea vor putea fi închiriate integral pe timpul weekendului pentru a genera venit incubatorului și pentru a asigura sustenabilitatea financiară a acestuia.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș