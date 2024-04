Proiectul „îmbunătățit” de pe malul Săsarului, la final

Mult discutatul proiect de la malul Săsarului va fi în scurt timp finalizat și îmbunătățit, așa cum au cerut băimărenii, anunță administrația locală.

Reprezentanții primăriei s-au deplasat în teren să verifice stadiul lucrărilor pe șantierul unuia dintre proiectele menite să redea frumusețea și utilitatea unor zone centrale ale municipiului Baia Mare, dar lăsate deo­parte până acum.

Evoluția acestui proiect a fost una intens dezbătută în ultima vreme. Principala nemulțumire a băimărenilor a fost legată de lățimea trotuarului, o nemulțumire cât se poate de firească.

”Am explicat încă de acum câteva luni faptul că situația a fost generată de cerințele proiectului, suprafața de zonă verde, pentru a fi finanțat, cerințe pe care am fost nevoiți să le respectăm. Însă, sugestiile băimărenilor sunt cele care contează, astfel că, împreună cu constructorul, am găsit o soluție! Montăm dale înierbate, printre care se va putea în­să­mânța gazon, dar pe care cetățenii vor putea circula cu cărucioare, biciclete etc. O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost legată de drenajul locurilor de joacă din cadrul proiectului, care necesită îm­bu­nătățiri. Am sesizat acest aspect constructorului și, în aceste momente, se lucrează la per­fecționarea sistemului. Vestea bună este că, în câteva săptămâni, vom vedea roadele acestui proiect. Până la Paști, am primit asigurări că, dacă vremea ține cu noi, vom avea spațiu verde în noua zonă de pe malul Săsarului și locurile de joacă perfect func­ționale” – au arătat cei din Primăria Baia Mare.