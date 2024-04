CJ Maramureș se împrumută din nou cu 60 milioane de lei

Consilierii județeni au votat pentru împrumutul a 60 milioane lei, bani care ar urma să fie utilizați pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții. Printre obiectivele pentru care va fi utilizat creditul se află reabilitarea drumurilor județene, Sistemul de management integrat al deșeurilor, reabilitarea Teatrului de Vară și investiții la Aeroportul Internațional Maramureș.

Mai exact, creditul va avea următoarele destinații:

• Reabilitarea drumului județean 109F, sectorul limită județ Sălaj – Târgu Lăpuș (DN 18B) Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171) (int. DJ 108E) – 5.100.000 lei;

• Reabilitarea DJ 186, sector Bârsana (DJ 185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C) – 8.690.000 lei;

• Reabilitare DJ 187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de sub Munte – 6.310.000 lei;

• Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor – 20.357.256 lei;

• Reabilitare Drumul Nordului – etapa I – 583.105 lei;

• Proiectul Althera – Alternative Therapies în Maramureș și Ivano Frankivsk – Centru de Terapii Alternative în Maramureș – 5.234.630 lei;

• Proiectul “Creșterea gradului de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional Maramureș prin achiziționarea de echipamente specifice” – 1.145.243 lei;

• Reabilitare Teatrul de vară – 4.868.068 lei;

• „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Maramureș” – 662.908 lei;

• „Extindere și modernizare terminal pentru pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș” – 2.348.787 lei;

• “COMAND – Synchronization of operational emergency situation in border region, HUSK­ROUA 1901/8.1/ 0059” – 4.700.000 lei.