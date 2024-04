Medalie de bronz pentru băimăreni!

Universitatea Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare 30-40 (15-18)

Pentru al treilea an consecutiv băieţii de la CS Minaur Baia Mare vor încheia campionatul Ligii Zimbrilor pe podium. Dacă în precedentele două stagiuni formaţia antrenată de Alexandru Sabou a obţinut medaliile de argint, la finalul actualului sezon handbaliştii băimăreni vor trebui să se mulțumească cu medaliile de bronz.

Meciul care a consfinţit şi matematic asigurarea locului 3 a fost cel din deplasare, cu Universitatea Cluj-Napoca, întâlnire adjudecată de actualii vicecampioni cu scorul de 30-40 (15-18).

Într-o partidă disputată în devans, CS Minaur a început mai greoi confruntarea cu lanterna roşie, dar pe parcursul primei părţi lucrurile au intrat pe făgaşul normal şi după 30 de minute tabela consemna un avans de trei goluri în contul oaspeţilor – 15-18. În partea secundă evoluţia a fost şi mai consistentă, iar diferenţa a tot crescut odată cu trecerea timpului, Minaur realizând o victorie la zece lungimi – 30-40.

Bronzul din acest se­zon va însemna a 29-a medalie din istoria de aproape 50 de ani a clubului (în 14 mai se vor împlini 50 de ani), palmaresul Minaurului consemnând 3 campionate, 9 titluri de vicecampioană şi 17 medalii de bronz.

Parcursul extraordinar din campionat poate fi încununat cu alte performanţe în stagiunea 2023-2024, CS Minaur mai fiind angrenat în EHF European Cup (semifinale) şi Cupa României, competiţie unde are de jucat sfertul de acasă cu CSM Focşani.

• Sala sporturilor “Horia Demian” din Cluj-Napoca. Spectatori, aproximativ 350. • Arbitri: Marian Adrian Drăghici – Victor Ionuț Drăguț (Adjud). Observator FRH: Adrian Barbu (Pitești). • Aruncări de la 7 m: 4-3 (trans­formate: 2-2; au ratat: Hossu, Nosrati, respectiv L. Sabou). Minute de eliminare: 6-10.

• Universitatea Cluj-Napoca: M. Siavoshishahenayati (8 intervenții), Vl. Coman (o intervenție) – S. Nosrati 7 (2 din 7 m), Al. Coman 6, C. Hossu 6, S. Makaria 4, M. Adoreanu 3, B. Paul 2, Ad. Noțigan 1, Z. Ajdin 1, C. Ghivil, Al. Coroian, R. Ostace, D. Hrimiuc, D. Kereki, S. Lobsand Nivard. Antrenori: Carmen Amariei, Cristian Coroian.

• CS Minaur Baia Mare: A. Terekhov (7 intervenții), B. Buzogany (10 intervenții) – T. Bo­tea 7 (2 din 7 m), R. Nagy 6, G. Cumpănici 4, M. Kotrc 4, V. Fotache 4, A. Mollino da Silva 4, St. Vujovic 3, Ar. Kozakevych 3, L. Sabou 2, O. Ardelean 1, T. Cip 1, E. Pop 1, St. Vujic. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș.

Etapa 24

• S-au jucat în devans: Universitatea Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare 30-40; Dinamo Bucureşti – CSM Vaslui 41-26.

• Sâmbătă, 20 aprilie: SCM Politehnica Timişoara – CSM Constanţa (ora 14.30); Steaua Bucureşti – CSM Sighişoara (ora 18).

• Duminică, 21 aprilie: CSM Bacău – CSM Focşani; CSU Suceava – CSM Bucureşti (ora 17); HC Buzău – AHC Potaissa Turda (ora 18.30).