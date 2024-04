Muncitorii din Turcia, India sau Filipine înlocuiesc angajaţii maramureşeni, care sunt tot mai pretenţioşi

Românii nu mai sunt dispuşi să lucreze în domenii ce necesită efort fizic. Angajaţii care acceptă astfel de locuri de muncă au pretenţii salariale pe măsura activităţii fizice prestate. În acest context, angajatorii maramureşeni se orientează tot mai des pentru a încadra în muncă muncitori veniţi din Turcia, India, Filipine sau Sri Lanka.

În primul trimestru al acestui an s-au înregistrat peste 1.100 de solicitări pentru angajarea unor persoane din ţări non UE, ceea ce înseamnă că numărul cererilor a ajuns aproape la jumătate din totalul semnalat în 2023.

În Maramureş sunt greu de găsit persoane care să opteze pentru a lucra ca muncitori necalificaţi în diferite domenii: de la confecţii, asamblarea şi montarea pieselor până la construcţii civile şi industriale. Deşi sunt ocupaţii ce necesită sarcini simple şi de rutină şi nu se adresează celor cu competenţe şi abilităţi deosebite, agenţii economici au de furcă atunci când e vorba să găsească angajaţi pe care să îi încadreze ca muncitori necalificaţi. Oamenii nu sunt dispuşi să facă efort fizic.

În lipsa interesului ma­ramureşenilor pentru aceste posturi, angajatorii se orientează spre alţi muncitori, din ţări aflate în afara UE care sunt mulţumiţi cu condiţiile de muncă, cu facilităţile oferite precum cazare, masă şi chiar cu câştigurile salariale.

În anul 2023, 297 de agenţi economici au solicitat eliberarea adeverinţelor de la Inspectoratul General pentru Imi­grări pentru 3.853 de locuri de muncă. Angajările de muncitori din ţări non-UE s-au făcut pe diferite posturi: muncitor necalificat în diverse domenii, în special în construcţii, în HoReCa – spălător de vase, muncitori calificaţi în construcţii, reparaţii auto sau chiar sudori – a declarat directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, Oana Oşanu.

În primul trimestru din acest an s-au înregistrat deja solicitări din partea a 76 de firme pentru 1.186 de posturi. Domeniile pentru care se apelează la persoane din ţări non-UE sunt: HoReCa, industria prelucrătoare, construcţii, fabricarea mobilei, prelucrarea lemnului, iar muncitorii sunt aduşi din ţări precum: Filipine, Turcia, India, Sri Lanka, Republica Moldova, Ucraina şi Pakistan.

Printre firmele care au optat într-un procent mai mare pentru această categorie de angajaţi se numără: Aramis cu 260 de oferte pentru muncitori necalificaţi, UAC, precum şi firme de construcţii.