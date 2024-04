„Multiverse” pe simeze, în viziunea studenților de la Arte Plastice

„O coeziune de universuri personale și de concepte personale” în care interesul cade pe figura umană, așa poate fi descrisă pe scurt expoziția studenților din anul trei de la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare. Expoziția a fost vernisată în 15 aprilie, chiar de Ziua Internațională a Artei. Într-un cadru plăcut și prietenos, vernisajul, unul atipic, a fost un dialog între artiști, profesori și public.

„Este o coeziune de universuri personale și de concepte personale. Interesul cade pe figura umană, figura umană în spații cum ar fi peisajul sau spații interioare”, a punctat curatorul expoziției, asist. univ. dr. Mihaela-Florina Tănase.

Studenții expozanți și-au prezentat rând pe rând lucrările, captând atenția iubitorilor de frumos nu numai prin tablouri, ci și prin povestea fiecărei lucrări. Dora Fântână a subliniat că în lucrările sale a tratat tema autoportretului în tehnica hiperrealistă. „Lucrările mele, expuse aici, sunt mai mult un exercițiu de autocunoaștere de unde și autoportretul și detaliile mai mult pe portret decât pe peisaj. Am vrut să mă introduc într-un univers de autocunoaștere legat de simțuri, de trăirile pe care un om le poate avea în viața de zi cu zi și învățări”, a precizat Dora Fântână.

Dana Carmen Săsăran a încercat să prezinte simplificat, figura uma­nă. „Cele două lucrări, Incandescență și Resemnare sunt o reprezentare a figurii umane, simplificată… cred că ne regăsim toți în acel spațiu arhetipal. Am zis că e o reprezentare comună a figurii umane redusă la forme geometrice. Am folosit acel glob incandescent care surprinde visurile noastre și efortul depus pentru a ne atinge scopul propus în viață”, a subliniat studenta.

Maria Morar s-a axat pe un subiect care îi ocupă aproape tot timpul: maternitatea. „Cred că e mai mult o căutare în realitatea mea de acum și anume maternitatea. Cam asta îmi ocupă tot timpul și atunci toate subiectele se concentrează în jurul băiatului meu”, a spus Maria Morar.

Studentul artist, Cosmin Popa, a dezvăluit că a vrut să se autoportretizeze prin intermediul laturii feminine. „Colegii mei s-au dezbrăcat de sentimente și au expus ceea ce au simțit în acel moment sau amintirile lor mai mult sau mai puțin întregi sau frânturi de amintiri. Eu am încercat să transmit sentimentul meu din latura feminină. Nu reușesc să mă autoportretizez decât prin intermediul lor, al femeilor. Ce am expus este câte o frântură, câte o amintire din viața mea la un anumit timp și câteodată ce îmi amintesc din copilărie. Culorile sunt unele care inspiră sau te pornesc în viață să îți dea un aer de trăire sau visare”, a adăugat Cosmin Popa.

Expoziția de pictură „Multiverse” poate fi admirată în Salonul Artelor al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare până în 28 aprilie.