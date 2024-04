Oraşul Dragomireşti a primit, în sfârşit, drumul forestier de Baicu

Ani mulţi au fost necesari pentru un gest de firească normalitate: întoarcerea unui drum la comunitate. S-a petrecut foarte rar şi sperăm să devină obicei, dat fiind noul Cod Silvic, deşi e vorba de ani de luptă şi munţi de hârţogării. Oraşul Dragomireşti a reuşit să intre în posesia drumului forestier Baicu, pe care are zeci de gospodării şi sute de locuitori.

”Da, drumul forestier a fost predat oraşului Dragomireşti. N-am stat pe gânduri şi l-am tot cuprins la o reabilitare. Sunt 17,4 kilometri de drum. În zona locuită, din bugetul local, începem lucrări de asfaltare. Se fac şanţuri şi se lărgeşte drumul pe 4,5 kilometri, chiar acum” – ne spune primarul Vasile Ţiplea, după care ne urcă în maşină şi ne duce până la ultima casă, de unde va începe asfaltarea.

Da, e necesar, ne-am întâlnit cu un camion cu lemne şi am înţeles prin ce trec localnicii, se ridică nori de praf, e practic imposibil să scoţi rufe la uscat în propria curte!

Dar să revenim la drumul Baicu. E nu doar locuit, ci are şi o superbă istorie. Undeva la intrarea spre el, în zona microhidrocentralei, o pădure de brad ascunde nişte întărituri medievale ce se aşteaptă scoase la lumină, sunt mari şanse ca acolo să fi fost o altă vatră a satului, acel ”Susani” în care se adăposteau locuitorii din calea năvălirilor sau a apelor. Mai în sus, drumul ce duce spre Bistriţa pe de o parte, spre poalele Munţilor Ţibleş pe de alta, cu vecinătatea cu Groşii Ţibleşului, are încă parfumul istoric al partizanilor anticomunişti ce s-au ascuns aici din calea trupelor de Securitate, în anii 50 ai secolului 20. Nu în ultimul rând, de mergi pe Baicu în sus (şi am fost) se deschide o presupusă zonă turistică impresionantă, cu poieni înşirate de-a lungul firelor de apă.

Revenim în prezent şi salutăm lupta dusă de autorităţile locale pentru recuperarea drumului, la fel salutăm deschiderea şefului de ocol, Pavel Horj. Interesant, în continuarea acestui drum de Baicu, pe lângă îndiguirea râului, încep lucrări cu finanţare guvernamentală Saligny pentru asfaltări. Dar e mai mult de-atât.

”Am gândit-o aşa. Avem finanţare Saligny pentru 8,5 kilometri de asfaltări şi finanţare PNRR pentru 8,5 kilometri de piste de biciclete. Acestea sunt ultimele străzi de asfaltat din oraşul Dragomireşti, cu această investiţie se închide acţiunea de asfaltare la noi! Ce vrem să obţinem cu această lucrare? Două centuri de ocolire pentru locuitori, una pe Iza şi una pe Baicu, ultima fiind şi cu pistă de biciclete. Se face un pic de deranj, aşa e, dar oamenii vor avea propria centură asfaltată” – ne mai spune primarul oraşului Dragomireşti.