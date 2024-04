Salvați la ultima fază

CS Minaur Baia Mare – Minerul Ocna Dej 1-0 (0-0)

CS Minaur Baia Mare a scăpat de pozițiile retrogradabile după victoria la limită cu Minerul Ocna Dej, 1-0 (0-0). Unicul gol al partidei s-a marcat la ultima fază, în minutul 90+5, datorită experienței atacantului Paul Batin.

Meciul pe Stadionul ”Viorel Mateianu” a fost sărac din toate punctele de vedere, cu o prestație ștearsă în special a echipei noastre, cu un lot net superior comparativ cu adversarul pe care l-a întâlnit sâmbătă. Singurul lucru notabil de la acest joc este obținerea celor trei puncte și faptul că CS Minaur Baia Mare a părăsit locurile retrogradabile.

• CS Minaur Baia Mare: E. Breban – D. Mureșan, R. Lazăr, D. Simion (C), L. Achim, D. Matei, R. Vitan (70, A. Șter), R. Stănescu, T. Serediuc (70, C. Ștefănescu), D. Gherman (46, D. Dobrean; 90+1, C. Cîndea), P. Batin. Antrenor: Ciprian Danciu.

Play-Out. Rezultate etapa 5: Lotus Băile Felix – Olimpia MCMXXI Satu Mare 1-0; CS Minaur Baia Mare – Minerul Ocna Dej 1-0; CSM Victoria Carei – Sănătatea Cluj-Napoca 3-1.



Etapa 5 (vineri, 26 aprilie, ora 17): Sănătatea Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare; Olimpia MCMXXI Satu Mare – CSM Victoria Carei; Minerul Ocna Dej – Lotus Băile Felix.