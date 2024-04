Succes facil cu ultima clasată

CS Minaur Baia Mare – CSU Știința București 38-24 (19-10)

Victorie previzibilă și absolut necesară pentru fetele de la CS Minaur Baia Mare. Sâmbătă, în deschiderea etapei 22 din Liga Florilor, elevele antrenate de Andrei Popescu și Daniel Apostu au dispus în Sala Polivalentă ”Lascăr Pană” de CSU Știința București, ultima clasată și virtual retrogradată, 38-24 (19-10), și au scăpat momentan de pozițiile de baraj.

După tradiționalul de­but de joc echilibrat – 2-2 (7), restul meciului a curs într-o singură direcție, cu CS Minaur Baia Mare dictând ritmul și cu oponenta din capitală resemnată că va lua drumul ligii secunde. Maramureșencele s-au desprins la șase lungimi încă de la jumătatea reprizei – 9-3, diferență care a tot crescut până la pauză, Minaur consemnând un avans de aproape zece lungimi – 19-10.

Fetele noastre rămân la fel de implicate și în partea secundă, nu slăbesc nici ritmul și implicit nici pe adversare, iar la final bifează un succes la 14 goluri – 38-24, și un salt până pe locul 8, dar fără a scăpa în totalitate de emoțiile unui posibil baraj.

• Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 400. • Arbitri: Corina Maria Badea (Ploiești) – Barbara Șandor (Târgu Mu­reș). Observator FRH: Valeriu Călina (Pitești). • Aruncări de la 7 m: 5-2 (transformate: 4-2; a ra­tat Cazanga). Minute de eliminare: 0-2.

• CS Minaur Baia Mare: Cr. Mihiș (8 intervenții), A. Pandzic (6 intervenții), Cl. Preda (6 intervenții) – M. Gomes da Costa 6, K. Pavlovic 5, A. Lundback 5, A. Chiara Spugnini Santome 4, Popa-Tănasie 4 (2 din 7 m), M. Cazanga 4 (2 din 7 m), An. Țîrle 3, O. Borș 3, D. Ujkic 2, E. Kerekes 1, An. Ianăși 1, A. Vukajlovic, L. Popescu. Antrenori: Andrei Popescu, Daniel Apostu.

• CSU Știința București: E. Anghel (4 intervenții), S. Cojocaru (3 intervenții), A. Toma – R. Dăscălete 6, It. Ca­vlovic 5, A. Șerban 3, A. Gîjulete 3 (1 din 7 m), O. Căprar 2, D. Lăscățeu 2, M. Niculae 1, M. Marki 1, D. Petrea 1 (din 7 m), I. Leuștean, An. Gădăleanu. Antrenori: Sorin Bârză, Ivan Ion.

Etapa 22: CS Minaur Baia Mare – CSU Știința București 38-24.

• Miercuri, 24 aprilie: CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (ora 15, Pro Arena).

• Sâmbătă, 27 aprilie: Rapid București – CSM Târgu Jiu; Măgura Cisnădie – SCM Gloria Buzău; Dacia Mioveni – Gloria Bistrița-Năsăud (ora 11); HC Zalău – SCM Universitatea Craiova (ora 15, Pro Arena); CSM Corona Brașov – HC Dunărea Brăila (ora 17.30, Pro Arena).