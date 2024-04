Colegiul Tehnic „George Bariţiu”, la o jumătate de secol de existenţă

Un eveniment de suflet a fost organizat în 19 aprilie în holul Colegiului Tehnic „George Bariţiu” din Baia Mare. La aniversarea a 5 decenii de existenţă, profesorii care au activat de-a lungul timpului la acest liceu, elevi actuali şi foşti absolvenţi, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş şi oficialităţi locale şi-au dat întâlnire în emblematica instituţie de învăţământ de profil tehnic din Baia Mare. Cu această ocazie, a fost dezvelită o placă aniversară.

„Evenimentul de astăzi este un mare prilej de bucurie, încărcat de nostalgie şi emoţie pentru că acest Colegiu Tehnic «George Bariţiu» din Baia Mare împlineşte 50 de ani de existenţă, o jumătate de secol în care şi-a deschis larg porţile pentru zeci de generaţii de absolvenţi. E un prilej de bucurie să ne întoarcem cu dragoste şi respect spre cei care au pus bazele acestei instituţii, să privim cu recunoştinţă spre realizări, să ne bucurăm de momentele pe care le-am împărtăşit împreună. Colegiul Tehnic George Bariţiu este o şcoală reprezentativă pentru învăţământul profesional şi tehnic, o şcoală care a rămas fidelă, performează de 50 de ani în aceleaşi domenii ale electronicii, telecomunicaţiilor şi automatizării. Chiar dacă şi-a diversificat ofertele răspunzând astfel cerinţelor venite din partea pieţei muncii, este statornică, evoluează, se transformă şi inovează. Aceste clipe ne fac să fim convinşi că eforturile noastre nu sunt în zadar”, a punctat directorul Colegiului Tehnic „George Bariţiu” din Baia Mare, Simona Valeria Popescu.

Placa aniversară ce include numărul 50 a fost dezvelită de primul director al colegiului, Nicolae Nechita, cel care a ocupat funcţia de conducere în perioada 1974-1982.

„Niciodată nu am sperat că voi ajunge aici. Această clădire este ca o cetate pe care am cucerit-o noi şi cei care au venit aici. 50 de ani este o viaţă de om. Oamenii au făcut ca această şcoală să dăinuiască. Directorii vin şi trec, oamenii care s-au format în ea, mulţi au dus suflul şi spiritul liceului de electronică şi telecomunicaţii, mult aşteptat în Baia Mare”, a afirmat Nicolae Nechita.

La eveniment a fost prezent şi inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, prof. Mihai Pop, cel care şi-a exprimat speranţa: „dacă până în anii 90 aţi fost un centru regional pentru telecomunicaţii, să deveniţi un centru regional pentru electrotehnică, pentru aparatură IT şi pentru tot ce putem dezvolta din meseriile pe care le învăţaţi şi le dezvoltaţi în această şcoală”. Printre invitaţi s-a numărat şi actualul primar interimar, Doru Dăncuş, fost absolvent al Colegiului Tehnic „George Bariţiu”.

Activităţile dedicate celor 5 decenii de activitate au continuat pe parcursul zilei de 19 aprilie cu un dineu festiv la un local din zonă, iar în perioada 22-24 aprilie 2024, între orele 9-13, manifestările vor continua cu Zilele Porților Deschise. În prezent, în Colegiul Tehnic „George Bariţiu” din Baia Mare învaţă 620 de elevi.