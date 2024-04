MINIURSULEȚUL DE AUR a făcut selecția pentru URSULEȚUL DE AUR, 2024

De 32 de ani, Miniursulețul de Aur ne vestește că va urma cea mai îndrăgită manifestare muzicală pentru copii și tineri – Festivalul Internațional URSULEȚUL DE AUR. Care și-a dovedit în timp valoarea. Prin participanți, prin juriul de profesioniști și prin dedicarea profesorilor îndrumători din țară și de peste hotare.

Vineri, la Gran Gala, a avut loc preselecția pentru participarea la Marele Festival. 32 de ani de Miniursuleț, 40 de ani de Ursuleț sunt cifre care vorbesc de continuitate și pasiune. Am văzut din nou la lucru echipa de la Palatul Copiilor din Baia Mare și Cercul de muzică ușoară, condus de Adriana Diaconu. Vineri, copiii și profesoara lor, Ancuța Muntean, profesoara de engleză, devenită prezentator, alături de fiica sa, ne-au arătat un tablou incredibil de frumos, demonstrând că muzica se face cu sufletul.

Am văzut emoții, trăiri, bucuriile copiilor, care au venit an de an la Palat, la Cercul doamnei Adriana, cum îi spun ei. Pe fiecare în parte, Adriana i-a îndrumat și încurajat. Și de aici vine și iubirea reciprocă. Puțini sunt profesorii care se bucură de atâta iubire din partea elevilor săi, cum se bucură Adriana Diaconu. Toți copiii sunt frumoși, dar petrecând timp în compania muzicii ei învață eleganța scenei, se obișnuiesc cu competiția, cu performanța și se bucură de recompensa muncii și a muzicii.

Pentru ediția 2024 a Ursulețului de Aur, juriul, din care au făcut parte inspectorii școlari Natalia Fornwald și Andrei Baboșan, textiera Sorina Moldovan, Viorica Pârja și Doina Bentu, pe umerii căreia stă organizarea Ursulețului de Aur, a selectat, pe categorii de vârstă, următorii concurenți:

Clasele 0-IV

PETRAN SABRINA MA­RIA; MEDAN AZARA MA­RIA; BELLODEDICI KATALEYA SAIOA; PAȘCA ALEXANDRA MARIA; LUCA CRISTIANA; MESEȘAN ELENA MARIA; ȚIPLEA MIRA MARIA; POP IOANA ELENA; LIA CIUTAC; CHIRIAC GABRIELA; LESCHIAN ANTONIA MARIA; ȚIPLEA AMEDEA ALINA; ROB GIULIA ANTONIA; MUREȘAN GIULIA ANDREEA.

Clasele V-VIII

LUCA TEODORA; REBEKA IZABELA SZEREPI; MAIA OANA MICLĂUȘ;

ARIANA HALASZ; ALE­SSIA SOFIA POPP; SARA VANESSA LĂCĂTUȘ; ANDREAS CHRISTIAN RO­MAN; SIMINA MARIA COLOPELNIC.

Clasele IX-XII

TEODORA ANAMARIA ION; LARISA ALESIA BOR­DEIANU; IOANA ELENA TUR­DA; RYANA FLORINA BOTAR; LUIZA MARIA VOICU; ADINA ROXANA DUNCA; ALEXIA FLORESCU; ARIA­NA RALUCA LUNGU; DIA­NA MARIA REDNIC; MA­RIA ELISABETA NIȚĂ; AN­TONIA MA­RIA CRISTE.

GRUPURI VOCALE

STELUȚELE MUZICALE; TRIO ARIANA&ALESSIA &SARA; TRIO MARIA& DIANA&ARIANA (Ștrengărițele).

În funcție de performanța muzicală, ei vor participa la categoria ÎNCEPĂTORI și DUELUL CAMPIONILOR. URSULEȚUL DE AUR va avea loc între 20-23 iunie.

Pentru Ariana, Diana, Maria și Antonia va fi ultima participare, ele fiind în clasa a XII-a. Nu vrem să plecăm, spuneau și fetele, și părinții. Fiindcă Miniursulețul și Ursulețul de Aur înseamnă o mare familie muzicală. Care educă și cizelează caracterul și personalitatea. Cu siguranță, muzica le va fi prietena care îi va însoți mereu.