PAMFLET ☺ Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Bursa alegerilor noastre neaoșe

Aflăm chestii faine din Maramureș odată cu lansarea candidaților. Unii dintre candidații eterni au obosit, sau cel puțin partidele lor au obosit cu ei. Doi primari din Cretacic nu se mai regăsesc drept candidați ai partidelor lor, spre marea lor nedumerire/ dezamăgire. Ambii de orașe. Orășele, hai. Culmea, alții, din aceeași tagmă, cred că steaua lor abia răsare! Trei se vor parlamentari, e rândul lor, cică! Doi de oraș, unul de comună, ultimul greu de găsit și acum, d’apoi de se mută în cantina Parlamentului! Se retrage cică și un parlamentar cu prea multe mandate, dar se duce director la o Agenție Națională, pe un sălăruc de mizerie, după cum vă așteptați. Ar mai fi surprize, dar le zicem la momentul potrivit. Mai sunt parlamentari pe fărașul partidelor lor, ce luptă din greu pe la București să arate că sunt indispensabili. La propriu? La figurat? Vă ținem la curent, nu? Până atunci, iar un comentariu dulce de la cititorii promisiunilor electorale: „Porcul nu se îngrașă în ajunul Crăciunului! De când o aburiți la putere de ce nu ați făcut nimic ?”

Afișajul electoral, mama lui de simbolistică. Da’ de semiotică?

Au început bannerele, urmează afișele, se lucrează la fluturași, deja se îngreunează cutiile poștale. Un fluturaș de primar capătă premiul săptămânii, îi și transmitem candidatului să dea toate berile posibile celui cu ideea, mai că aproape i-a câștigat mandatul! Joc de cuvinte simplu și simplist, cu trimiteri, cu sensuri… bravo! Dar nu funcționează la fel peste tot. E greu cu simbolistica. Te duci în comună majoritar maghiară și minoritar romă (sau invers, că nu e foarte clar) și pui banner cu “Trăiește românește”?? Zău? În altă comună, se bat candidați PNL și PSD. Au deja bannere peste drum. Numai ei. Ceva mai încolo, spre ieșire/intrare în sat, e un alt banner care spune că PNL plus PSD egal LOVE și că ei împreună fac țara mai puternică și că țin cu România. Ce să mai înțelegi?

Buf, restanți la examenul credibilității

Partidul nervos și justițiar aclamă: “Județul Maramureș, o regiune plină de frumuseți naturale și potențial economic, este acum sufocată sub greutatea corupției și a incompetenței politice, cu P…-P… dominând peisajul și dictând soarta cetățenilor”.

Primul comentariu: “Într-o țară normală, Simion și Șosoacă ar fi fost cel mult personaje de desene animate”.

Alți haioși, partidul principalei minorități a Transilvaniei, enunță: “Maramureșenii sunt singurii noștri aliați”.

Facem un pariu, mic- mic, că ai dvs. șefi de la centru deja au încheiat negocierile pentru viitorul guvern cu noii lor vechi aliați? Care nu-s maramureșenii?

Plagiatură sau promisiuni peste promisiuni?

Unul dintre candidații căruia i s-a deschis calea spre mandat, ca reginei într-o gafă majoră la șah, acuză contracandidații de plagiat. El a spus primul că Maramureșul e pe primul loc! Plagiat! Sigur, nu la salarii, unde suntem pe ultimul. Nu la nivelul de trai. Nu la industrializare. Nici la rețele de apă canal. Da orișicum, el a zis primul. „Sunt mândru să fiu o sursă de inspirație chiar și pentru adversarii politici”, spune el.

E momentul polițelor, am înțeles. Doar că vrem și fapte, printre altele.

Hai cu lobbyul! Bulină roz, în sfârșit!

„În cadrul celei de-a doua dezbateri privind Codul silvic din Comisia pentru mediu și Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic din Senatul României, am avut o discuție detaliată, în cadrul căreia am analizat fiecare articol și fiecare amendament la Codul silvic cu atenție și responsabilitate. Un aspect important al dezbaterii a fost acceptarea amendamentelor de către Ministrul Mediului, în funcție de argumentele prezentate, indiferent de cine le promovează. Un alt subiect de mare importanță discutat a fost accesul liber în pădurile României. Am avut o dezbatere amplă privind posibilitatea ca orice român să aibă acces liber în pădurile noastre, indiferent de regimul de proprietate sau de eventualele restricții impuse de proprietari sau administratori ai fondului forestier. Ca senator de Maramureș, consider că este crucial să promovăm un acces deschis și echitabil în pădurile noastre, pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a oferi oportunități egale tuturor cetățenilor. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că gestionăm resursele naturale într-un mod durabil și echitabil”.

Așa te vrem, domnu’! Un pic și pentru popor! Nu uitați de confiscarea vehiculelor cu care se fură lemn! Că nu noi, turiștii cu mașinuța 4×4, cărăm 30-50 de tone bușteni la un drum!

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.