Cinci sloturi online preferate de utilizatorii din România

Sloturile online se bucură de aprecierea multor utilizatori ai cazinourilor online din țara noastră. Instantaneu, când accesează sloturi online, ei pătrund într-un univers distractiv și plin de culoare. Iar fiecare Spin aduce de la sine și multă adrenalină, având în vedere rezultatul imprevizibil.

În ceea ce privește tematica sloturilor apreciate de utilizatori, aceasta este variată. Operatorii de top au sute sau chiar mii de sloturi în ofertă și acoperă o gamă importantă. De la jocurile clasice cu fructe, clopoței și șeptari până la unele mai moderne inspirate din filme ca Jumanji, seriale ca Narcos, trupe muzicale și așa mai departe.

În acest articol te invităm să descoperi 5 dintre cele mai apreciate sloturi online de către utilizatorii din țara noastră:

Starburst

Este unul dintre cele mai vechi sloturi de la cazinourile online, dar în continuare numărul celor care îl joacă este impresionant. Jocul a fost creat de compania NetEnt în 2012 și încă de la apariție a beneficiat de recenzii foarte bune. Este un univers plin de culoare acest slot, care are 10 linii de plată. Miza minimă este de 0,50 RON, iar câștigul maxim de 500x miza. În plus, utilizatorii apreciază mult faptul că are o rată de câștig ridicată și funcția de repetare a rotirilor, care este activată prin intermediul simbolului Wild.

Book of Dead

Sloturile inspirate din mitologia egipteană sunt printre cele mai apreciate de către utilizatorii din țara noastră. Incursiunea printre zeitățile Egiptului este transpusă în zeci de sloturi online, iar Book of Dead s-a transformat într-un titlu de referință. A fost creat de compania Play’n GO și îi trimite pe utilizatori direct în atmosfera Egiptului Antic. Slotul are 10 linii de plată, miza minimă este de doar 0,01 RON iar speciala cu simboluri expandabile poate fi re-declanșată. Este un alt joc care a trecut cu brio testul timpului și recenziile sale sunt foarte bune.

Bonanza

Bonanza a fost inclus adesea în topurile cu cele mai bune sloturi online publicate pe site-urile și blogurile de specialitate. Bonanza este un alt univers plin de culoare creat de Big Time Gaming. Cele 117.649 de linii de plată aduc multă imprevizibilitate jocului. Liniile de plată clasice au fost înlocuite astfel cu moduri de câștig. Astfel, orice trei simboluri identice de pe role consecutive alcătuiesc o combinație câștigătoare. Iar o altă parte frumoasă este că simbolul Scatter poate genera 12 rotiri gratuite în cazul în care pe role se alcătuiește cuvântul GOLD. Un slot pe care mulți utilizatori îl consideră aur curat.

Shining Crown

EGT s-a remarcat dintotdeauna prin sloturile de top pe care le-a lansat. Pe multe le vei găsi în topul celor mai bune jocuri de cazino online. Pe bună dreptate, având în vedere nivelul interesant pe care îl au. Iar Shining Crown este unul dintre titlurile de top din portofoliul acestei companii. Un slot simplu, cu o grafică interesantă și funcții speciale inedite nu avea cum să dea greș. Formatul este clasic, simbolurile sunt cu fructe, șeptari și coroane. Câștigul maxim din acest slot este de până la 2.000x miza, ceea ce reprezintă un plus.

Book of Ra Deluxe

Ne întoarcem la Egiptul Antic și vorbim despre Book of Ra Deluxe. Un clasic în domeniu, un slot peste care timpul nu a trecut deloc. Deși este lansat în 2008, în continuare se bucură de aprecierea utilizatorilor. Are un design captivant, impresionant pentru un joc atât de vechi. Stilul de joc este simbolul, iar rotirile gratuite sunt și ele apreciate de utilizatori. Book of Ra Deluxe face parte fără niciun dubiu din categoria jocurilor Oldies but Goldies și este de așteptat să rămână așa pentru mult timp.

Sursa foto – Unibet