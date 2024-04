Eco Personaje și mesaje pentru Pământ, lansate de elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu”

Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare au sărbătorit Ziua Internațională a Pământului într-un mod inedit.

Au demonstrat că prin obiceiurile zilnice, prin lucruri mici pot să își aducă aportul la schimbarea în bine în ce privește Planeta Pământ. Evenimentul dedicat Zilei Pământului a avut loc la Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare și a inclus mai multe activități: de la scrisori către Terra, o scenetă în limba engleză, Imnul Pământului cântat pe versurile compuse chiar de liceeni până la o paradă de Eco Personaje. Toți cei implicați au dovedit că le pasă de pământ, motiv pentru care au pus suflet și și-au evidențiat talentul în artă.

„Am organizat acest eveniment dedicat celebrării Zilei Internaționale a Pământului pentru că iubesc Planeta Pământ, cred în transformarea oamenilor, putem să ne schimbăm lumea noastră fără a ne strădui să schimbăm lumea la nivel macro. Tot acest eveniment este integrat în promovarea proiectelor Erasmus, care fac parte din acreditarea Erasmus + în domeniul educației școlare și pe care noi, Colegiul Național Mihai Eminescu am câștigat-o în 2021 și se va desfășura până în 2027. Am ales ca principalul obiectiv să fie dezvoltarea competențelor verzi la elevii noștri, de a le insufla dragostea pentru natură și pământ, de a-i învăța lucrurile mici, prin obiceiurile zilnice să contribuie în modul lor la reducerea schimbărilor climatice, la o viață sănătoasă pentru ca perspectiva pe care le-am arătat-o aici sub genericul Animale și plante fericite să fie o realitate”, a afirmat profesorul de geografie din cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare, Ileana Vasilescu.

Elevii care au participat la eveniment au dat dovadă de multă implicare și entuziasm. Unul din cele mai gustate momente a fost cel al paradei de modă eco. Elevele au îmbrăcat rochii sau au purtat pălării confecționate din ziare, demonstrând că orice obiecte din jur pot să ajungă să fie refolosite. De exemplu, ziarele au fost lecturate, iar ulterior au fost transformate în vestimentații.

„Această rochie a fost concepută pentru un proiect la limba engleză. Ne-am inspirat din creațiile feminine ale anilor 1800. Am vrut să scoatem în evidență materialele care pot fi refolosite cum ar fi ziarele. Am mai folosit hârtie creponată. Am colaborat cu trei colege la această rochie: Maya Ianoș, Alexandra Piron și Sara Varia”, a spus una dintre eleve, Mărioara Borodi.

Casandra Mureșan din clasa a X-a a ales să poarte o pălărie din ziare. Spune că a colaborat cu încă două colege, iar procesul de creație a durat cam 2 zile. „Am mai folosit carton pentru pălărie. Am confecționat-o cu mult drag. M-au mai ajutat două colege cărora le mulțumesc mult. Am demonstrat colegilor că se poate din orice să confecționezi ceva important. Ne dorim să protejăm natura, să reciclăm”, a precizat Casandra Mureșan.

Evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Pământului este integrat în programul Erasmus +, acreditare obținută de Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare în 2021, fiind valabilă până în 2027. Grupul Erasmus este compus din 60 de elevi și 40 de profesori care au participat la diferite activități Erasmus în diferite țări din Europa. Liceenii spun că din aceste activități au învățat cât de important e să aibă grijă de pământ.

„Din mobilitățile la care am participat cu toții ca și clasă sau ca și școală, am învățat că nimic nu este pierdut, mereu putem lua atitudine pentru a duce această situație în care ne aflăm spre bine și spre un viitor mai bun în fiecare zi în care ne găzduiește pământul. Suntem recunoscători pentru că avem ocazia să facem aceste acțiuni zi de zi pentru pământ”, a menționat Andrei Zehan, elev în clasa a XI-a B la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare.

La rândul său, Alexia, elevă în clasa a XII-a, a adăugat că „împreună cu colegii mei am luat parte la mobilitatea Erasmus din Portugalia. În această mobilitate am participat la numeroase activități de ecologizare și de conștientizare care ne-au făcut să înțelegem cât de important e să ocrotim Planeta Pământ”.