Teoretic, peste 150 de locuinţe goale, devastate, aşteaptă în Bocicoiu Mare…

Mai trebuie locuinţe pentru sigheteni? Sunt!

Recent, administraţia locală a municipiului Sighetu Marmaţiei a populat locuinţele sociale din blocurile ce au fost ridicate de aproape 10 ani. Salutăm ambiţia edilului Moldovan de a finaliza acest proiect şi de a-i da un curs normal.

Aflăm, de asemenea, că există încă cereri pentru atribuire de locuinţe. Cum şi blocurile acelea sunt destul de departe de centrul oraşului, ne-am uitat puţin în jur. În Bocicoiu Mare, la doar vreo 10 kilometri, stau degeaba peste 100 de garsoniere, ale Consiliului Judeţean! De fapt, privind mai atent, acolo e un grup de clădiri ce stau degeaba, prinse în hăţişuri birocratice sau doar în delăsare.

“Să ştiţi că noi n-am fi construit primărie nouă la Bocicoiu Mare. Am cerut prima dată şcoala dezafectată, să facem sediu, nu ni s-a permis. Apoi, am cerut fostul se­diu al grănicerilor, la fel. Așa că am construit de la zero. Între cele două clădiri amintite sunt cele două blocuri ale fostei Case de Copii, a câte 60 de garsoniere categoria I, cu scări separate, există inclusiv variana de a fi transformate în apartamente. Nu mai ştiu exact, eu le-am găsit închise, dar undeva în anii 90 a încetat activitatea” – ne spune primarul comunei Bocicoiu Mare, Liviu Lazarciuc.

Completăm, li se adaugă alte construcţii ale grănicerilor, în Lunca la Tisa. În mare, fără nici un efort matematic, aco­lo, numai în grupul amintit de clădiri părăsite, se pot face 150 de locuinţe. La nevoie, dar aparent nu e!