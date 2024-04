Campania umilirilor

V-ați întrebat, distinși politicieni, ce efect au nehotărârile, ori greșelile pe care le faceți asupra alegătorilor? Nu în folosul democrației! Când nu aveți harul croitorului bun, cel care măsoară de trei ori și taie o dată, nici haina politică nu stă bine pe lumea voastră. Mai aveți și năravul de a nu recunoaște greșeala și atunci se recoltează umilința. Când nu țineți seama de așteptările celor mulți, pe care, în anul acesta, îi chemați la urne de patru ori, săvârșiți și mai mult fapta numită umilire. Neacceptată de nobila atitudine umană numită demnitate. Care ne-a ținut treji în istorie. Asta s-a întâmplat cu agitațiile pentru Primăria Capitalei. Da, ne interesează acea cursă electorală, deoarece în multe privințe dă tonul campaniei din țară. Să ne amintim filmul ultimelor zile. Am aflat la știri că medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu a fost desemnat candidat din partea Coaliției PSD-PNL pentru a concura la demnitatea de primar general.

Au început ieșirile în public ale noului candidat. S-a mizat pe o explozie a procentului. Dar nu a fost să fie. A fost cantonat pe locul trei în sondaje și acolo a rămas. Noutatea în peisajul electoral bucureștean nu a produs emoții prea mari. Fiind cu ochii pe evenimente, că doar și soarele electoral de la București răsare, mi-am dat seama că medicul, transformat în candidat, nu a rupt gura târgului. Ba a fost lăsat cam singur în drumul spre Primărie. Scena candidatului singur într-un vagon de metrou este antologică. Părea o secvență din Călăuza lui Tarkovski. Cei doi consilieri care trebuiau să-l sprijine nu prea erau prin preajma lui. Mai ales Gabriela Firea, care era afectată că a fost scoasă din cursă, iar liberalul-consilier era plecat din țară. Medicul căuta să intre în ritualul electoral, dar vedeam și eu de aici, de sub poale de pădure, stângăciile lui. Nici cei doi lideri ai Coaliției nu au fost prea generoși cu candidatul.

L-au lăudat, dar unii au spus că nu-l cunosc prea bine. Un lider liberal chiar a fost ironic. Așa că doctorul tot pe locul trei era. Acesta a fost primul semn al umilirii. Cum, cele mai puternice partide politice din România, nu reușesc să înainteze în sondaje? Soluția candidatului comun nu s-a dovedit viabilă. A fost dată alarma. Medicul a fost pus într-o situație penibilă. Umilitoare. Roiau în jurul lui atitudini care să-l alunge din cursă. Cele două partide încercau să caute vinovați pentru lipsa de inspirație în alegerea medicului. Au căutat pricini. Că liderii au greșit că au recurs la un candidat comun. Au mai greșit din nou când l-au retras din cursă. Reproșurile au început să apară. Că nu s-a făcut o minimă analiză a biografiei candidatului. Că bine ar fi fost să fi plecat de la început cu candidați din partea fiecărui partid. Că la locale se caută omul cu virtuțile lui. Cu programul lui și nu ideologia partidului.

Și a venit consultarea Coaliției. Ore multe de discuții. Pe hornul Guvernului nu ieșea fum. Până la urmă au deschis ușile. Candidatul comun a fost abandonat fără prea multe explicații. Laudele referitoare la doctor s-au uitat. Ba au fost transferate fără jenă la cei doi foști consilieri de campanie, acum candidați: Gabriela Firea, pesedistă, și Sebastian Burduja, liberal. Cu asemenea stângăcii, este greu de crezut că vor avea soluții viabile pentru România, când nu au avut decizii suple nici pentru Capitală. Pe mine m-au dezamăgit deoarece așteptam o maturizare a actului electoral. Este regretabil că partide de anvergura pesediștilor și liberalilor nu au o școală care să arunce în bătălia electorală candidați cu șanse. Gabriela Firea, după ce a fost umilită în privința candidaturii, după eșecul medicului a fost luată ca un simbol al reușitei.

Asta ce înseamnă? Firea este fericită, că asta a așteptat. Dorința de putere nu cunoaște anotimpuri. Stau sub semnul unei vorbe naive cum că, partidele Coaliției sunt condamnate să fie împreună. Povestea asta a început să nu mai aibă nici umor. Prin țară efectul Capitalei, cu liste separate, a proliferat. Este un fel de amestec care nu are nici o legătură cu ideologiile, care poate duce la slăbirea partidelor. Cred eu. Acum urmează strângerea de semnături și convingerea lui Piedone să nu mai candideze. Au o săptămână la dispoziție. Președintele partidului social-democrat a promis că va ajuta să se împlinească listele, iar cel liberal propune resetarea electoratului.

Dacă până acum au mers mână în mână, acum Firea și Burduja își vor căuta nod în papura electorală pentru București. Ca doi actori în roluri curioase. Sunt convins că în umbră câțiva învârt roata acestui important episod electoral. Precum prietenul Cornel, am văzut și eu în aceste surprize multă nehotărâre și neputință. În care a func­ționat păgubosul sentiment al umilinței. Revin la Piedone, asupra căruia se fac presiuni să se retragă din cursă, cu procentele lui cu tot. Omul cu roaba și lopata nici nu vrea să audă. Spectacol sub cupola circului. Eu așa am văzut acest spectacol. Dacă dumneavoastră aveți alt unghi de vedere, mă bucur! Filmul continuă să ruleze, în detrimentul electoratului. Și mai derutat și neîncrezător în clasa politică.