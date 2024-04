Sens giratoriu nou în Baia Mare, amenajat într-o zonă cu trafic aglomerat

Primăria Baia Mare are în derulare un proiect de construire a unui nou sens giratoriu la o intersecție a două străzi cu trafic mare. Prin această sistematizare se speră la fluidizarea circulației în această zonă aglomerată.

Astfel, la intersecția străzilor Motorului cu Mărgeanului circulația se va desfășura mult mai organizat după finalizarea lucrărilor. „Zona aceasta va fi amenajată cu un sens giratoriu, dar nu provizoriu, ci unul definitiv, realizat la cele mai bune standarde și în conformitate cu prevederile legii. La vizita noastră precedentă în cartier pe strada Motorului, cetățenii din zonă ne-au solicitat, ne-au propus, iar noi am analizat în cadrul Comisiei de Sistematizare a Circulației această propunere și am considerat că este una pertinentă și benefică pentru fluidizarea traficului de aici din zonă. Știm cu toții că partea aceasta de Mărgeanului este o zonă industrială unde circulă foarte multe mașini, mai ales de tonaj mare, așa că ne-am gândit că trebuie să o reamenajăm. Cu această ocazie, facem și o mică parcare aici la intersecția Mărgeanului cu Motorului, dar vom asfalta și curtea blocului din intersecție. Și în față la RAR trebuie să sistematizăm puțin zona, deoarece este o instituție la care vin foarte multe autovehicule, așa că va trebui să o aranjăm puțin”, au explicat cei din administrația municipiului.