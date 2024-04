Grădiniţa din Mocira, promotoare a activităţilor pentru un mediu sănătos

În perioada 22-26 aprilie, la Grădiniţa cu Program Prelungit din Mocira (director Veronica Oneţ), s-a desfăşurat proiectul “Şcoala verde”.

Cu această ocazie, micuţii, însoţiţi de profesoarele de învăţământ preşcolar, Oana Tocaci şi Gabriela Suciu, au făcut o vizită în împrejurimile din Mocira, unde au putut vedea, îmbrăţişa şi poza iepuraşii, livezile cu pomi fructiferi de diferite soiuri, vizita con­tinuând la sere cu legume. Cu această ocazie preşcolarii au văzut procesul de creştere a legumelor şi sistemele de agregare specifice şi necesare pentru sere.

Totodată, am făcut o plimbare pe străzile din localitate şi la final am fost fericiţi pentru că vremea a ţinut cu noi şi am reuşit să vizităm zonele din apropierea grădiniţei. „Con­tinuăm să promovăm activităţile şcolare în spiritul sustenabilităţii şi al protejării mediului înconjurător. Pământul ne readuce aminte cât de mult ar trebui să apreciem minunatele daruri pe care ni le-a făcut mama natură. Măcar în aceste zile, dacă nu în fiecare zi, ar trebui să îi aducem pământului un omagiu, să medităm la el şi, în cele din urmă, să luptăm în mod concret pentru sănătatea şi curăţenia lui”, a precizat prof. înv. preşcolar, Oana Tocaci.