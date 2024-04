Academica Recea a preluat şefia Seriei Sud, Bradul Vişeu cea din Seria Nord

Academica Recea şi Bradul Vişeu de Sus sunt noii lideri în Liga 4. Noul lider din Seria Sud a preluat şefia seriei datorită victoriei din runda 16 şi a faptului că are un meci în plus faţă de principala favorită la adjudecarea acestei faze, Progresul Şomcuta Mare, iar formaţia din Vişeu de Sus şi-a câştigat dreptul de a deveni lider în Nord în urma succesului din derbyul cu Recolta Săliştea de Sus, vechiul lider.

• Liga 4. Seria Sud, etapa 16: Lăpușul Târgu Lăpuș – AFC Șișești 2-3; Progresul Șomcuta Mare – Bradul Groșii Țibleșului 3-1; Academica Recea – Atletic Lăpuș 5-2; CS Fărcașa – Gloria Tăuții Măgherăuș 1-6. Minerul Baia Sprie a stat. Clasament: 1. Academica Recea – 34 p (15 j); 2. Progresul Şomcuta Mare – 34 p (14 j); 3. Bradul Groşii Ţibleşului – 32 p (15 p).

• Liga 4. Seria Nord, etapa 13: Salina Ocna Șugatag – Iza Dragomirești 2-4; Plimob Sighetu Marmației – Zorile Moisei 7-1; Avântul Bârsana – AS Remeți 9-2; Recolta Săliște de Sus – Bradul Vișeu de Sus 0-1. Clasament: 1. Bradul Vişeu de Sus – 31 p; 2. Recolta Săliştea de Sus – 31 p; 3. Avântul Bârsana – 29 p.