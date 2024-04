Minunea nu s-a produs

CS Minaur Baia Mare – Valur Reykjavik 24-30 (8-17)

Minunea aşteptată de toată lumea, cea a calificării în finala EHF European Cup, nu s-a produs şi CS Minaur Baia Mare a părăsit competiţia europeană în semifinale. CS Minaur Baia Mare a pierdut şi manşa retur a semifinalei cu Valur Reykjavik, 24-30 (8-17), disputată duminică seara în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”.

Calificarea propriu-zisă s-a jucat în meciul tur, când islandezii au învins cu 36-28. Valur nu a făcut nicio concesie nici în retur, a jucat la fel de serios şi a învins logic, 24-30, sigur, şi pe fondul unui joc mai puţin reuşit al băieţilor lui Alexandru Sabou.

Faţă de primul joc, Minaur nu a avut la dispoziţie doi jucători importanţi, Gabriel Cumpănici şi Stefan Vujic, ambii accidentaţi, iar în prima parte a returului a pierdut un alt jucător de la linia de 9 m, a centrului Erik Pop.

Minaur a început promiţător returul, 2-0 (min. 4), însă s-a stins repede. Valur şi-a făcut bine lecţiile, îşi cunoştea deja bine adversarul, aspect concretizat imediat pe tabelă – 5-10 (min. 17). Nu reuşim să găsim soluții tehnice pentru anihilarea adversarului, care pur şi simplu zburdă pe parchetul sălii şi până la pauză se desprinde la nouă goluri (!!!) – 8-17.

Mai redresăm situaţia în partea secundă şi reducem din diferenţa consistentă a oaspeţilor, însă, în final, islandezii câştigă cu un avantaj de şase goluri, 24-30, confirmând pe deplin calificarea în finala EHF European Cup.

Olympiacos SFP Pireu va fi adversarul celor de la Valur în finală, după ce formaţia din Grecia s-a impus în manşa retur a semifinalei cu FTC-Green Collect Budapesta cu 39-32 (în tur, 28-28).

• Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 2.000. • Arbitri: Ante Mikelic și Petar Paradina (Croația). Delegat EHF: Ferenc Bonifert (Ungaria). • Aruncări de la 7m: 2-0 (transformate: 1-0; a ratat Kozakevych). Minute de eliminare: 4-6 (în min. 35, Fotache a primit cartonaș roșu).

• CS Minaur Baia Mare: Terekhov (7 intervenții), Buzogany (9 intervenții) – T. Botea 5, Nagy 4, Mollino da Silva 4, L. Sabou 3, Kozakevych 3 (1 din 7 m), Vujovic 2, Ardelean 2, Fotache 1, Kotrc, Cip, E. Pop, Vl. Pop, Chiș. Nu a jucat Bera. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș.

• Valur Reykjavik: Gustavsson (8 intervenții, a apărat un 7 m, a marcat un gol), Petursson (2 intervenții) – Finnsson 9, Oskarsson 4, Stefánsson 3, Jónsson 3, Gislason 3, Mag­nússon 2, Pálsson 2, Gústafsson 1, Nordberg 1, Pettersson 1, Júlíusson, Hostert, Sigur­dsson, Thordarsson. Oficiali: Óskar Bjarni Óskarsson, Anton Rúnarsson, Finni Jóhannsson, Jon Gunnar Kristjánsson.

Cupa României. CS Minaur vrea să se califice în Final Four

CS Minaur Baia Mare – CSM Focşani este ultimul sfert de finală din Cupa României, confruntare programată miercuri, 1 mai, ora 18, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”.

Băieţii lui Alexandru Sabou vor, sub orice formă, să se califice în Final Four, şi cu toate că joacă în faţa propriilor suporteri calificarea nu este asigurată din start. Minaur se confruntă cu mai multe indisponibilităţi, vor lipsi sigur Cumpănici şi Vujic, posibil să apară şi alţi jucători cu alte diverse probleme medicale, plus oboseala acumulată în dubla din EHF cu Valur. Cumuli de factori care pot cântări în economia unei calificări.

Sperăm, totuși, ca Minaur să ajungă în penultima fază a Cupei României, acolo unde deja au ajuns Dinamo Bucureşti, CSM Constanţa şi CSM Bucureşti.

Ultimul sfert de finală va fi oficiat de Radu Iliescu şi Doru Pascu Manea (Bucureşti), iar observator din partea FRH este Ion Aldica (Bistriţa).