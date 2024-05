Brian Cristian repornește Baia Mare

Un program de guvernare complex, creat cu aportul băimărenilor, este propunerea deputatului Brian Cristian, candidat din partea Alianței Dreapta Unită USR-PMP, pentru Primăria Municipiului Baia Mare.

Într-un interviu exclusiv, am reușit să aflăm câteva detalii din această platformă electorală ce va fi dată în curând publicității. Deputatul Brian Cristian a schimbat paradigmele, devenind cel mai activ parlamentar de Maramureș de după 1990, dacă ne raportăm la acte legislative adoptate sau inițiate, prezența la vot sau intervențiile în plen. Mărturisește că această candidatură la Primăria Municipiului Baia Mare este motivată de faptul că îi pasă de Baia Mare și de băimăreni. Baia Mare este orașul în care a crescut, s-a format în anii tinereții, s-a implicat comunitar și în care a învățat că, prin muncă și determinare, lucrurile pot fi schimbate în bine.

• ”O simplă plimbare pe străzile din oraș ne arată că Baia Mare are o nevoie acută de parcări, trotuare și piste pentru bicicliști”

Reporter: Timp de câteva săptămâni, ați muncit la programul de guvernare ”Repornim Baia Mare” alături de specialiști din oraș și cetățeni. Problema locurilor de muncă a fost printre cele mai reclamate și discutate. Cum intenționați să stimulați investițiile și mediul de afaceri astfel încât Baia Mare să beneficieze de mai multe oportunități?

Brian CRISTIAN, candidatul Alianței Dreapta Unită la Primăria Municipiului Baia Mare: Da, într-adevăr, alături de echipa mea, am lucrat în ultimele săptămâni la un program de guvernare menit să aducă soluții concrete pentru repornirea orașului. O primă idee e că Baia Mare trebuie să devină un oraș modern, cu oportunități și locuri de muncă bine plătite pentru toți. Propunem un departament specializat în atragerea de investiții din fonduri europene, dar și de investiții private care să lărgească paleta de întreprinderi și furnizori de locuri de muncă. Planul meu e ca nimeni să nu mai fie nevoit să caute un rost în străinătate sau în alte orașe mai dezvoltate. Îmi doresc, de asemenea, să creez un hub de încurajare a inovației și a start-up-urilor băimărene pentru tinerii antreprenori.

R.: Ce planuri concrete aveți pentru modernizarea infrastructurii rutiere, un aspect deficitar la nivelul municipiului Baia Mare?

B.C.: Îmi propun ca, în următorii ani, să modernizez complet infra­structura municipiului. O simplă plimbare pe străzile din oraș ne arată că Baia Mare are nevoie acută de parcări, trotuare, piste pentru bicicliști, străzi asfaltate. Aș vrea să închidem complet Centrul Vechi și să construim parcări în zonele adiacente, un centru aerisit ar fi o atracție importantă pentru turiști. Baia Mare trebuie să îmbrace o nouă formă, să devină mai prietenoasă cu cetățenii.

• Planul Urbanistic General trebuie realizat de la zero

R.: Baia Mare are nevoie de o reconfigurare și în ceea ce privește clădirile…

B.C.: Categoric. Planul Urbanistic General trebuie realizat de la zero. Ultimul PUG al municipiului nostru a fost realizat, atenție (!), în anul 1991. De atunci, orașul a fost guvernat, practic, prin intermediul PUZ-urilor, făcute în funcție de nevoile diverșilor actori din piața imo­biliarelor. Dar e nevoie de o perspectivă de ansamblu a orașului. Prin programul nostru de guvernare locală, propunem realizarea unui nou PUG al municipiului Baia Mare. Bineînțeles, Baia Mare are nevoie și de maparea zonelor gri. Un proiect de suflet ar fi reabilitarea termică a clădirilor. Eu pot să spun cu mâna pe inimă că mă deprimă enorm să văd griul blocurilor din Baia Mare. Dacă voi obține încrederea băimărenilor, voi demara atragerea de fonduri europene pentru reabilitarea termică a clădirilor, iar aceasta vine la pachet cu fațade nou vopsite. Eu vreau să dau culoare orașului și asta cred că vor și băimărenii.

R.: Cum poate fi transformat municipiul Baia Mare într-un oraș debirocratizat și inovativ?

B.C.: Reforma administrativă trebuie începută cu digitalizarea. În primul rând, e necesar să se implementeze un ghișeu unic atât pentru persoanele fizice, cât și juridice așa cum dă exemplu foarte bun Primăria Oradea. Procedura este mai mult decât simplă: cetățeanul vine cu un dosar sau cu o problemă la acest ghișeu, iar ulterior problema, dosarul sau cererea acestuia pornește în circuitul intern al instituției în funcție de biroul care este competent. Această digitalizare implică și alte măsuri, precum dosarul unic, baze de date sincronizate privind circuitul intern de documente, respectiv o aplicație pentru Baia Mare care să cuprindă de la evenimente culturale, mobilitate urbană (programele autobuzelor, rute de circulație, bike sharing) până la maparea instituțiilor publice și a programelor.

• Baia Mare – oraș în care tinerii să își dorească să se întoarcă și să rămână

R.: Ce alte nevoi v-au mai fost semnalate în urma discuțiilor?

B.C.: Un punct important ar fi realizarea unui centru de orientare în carieră multifuncțional. Din dezbaterile pe care le-am organizat cu tinerii din Baia Mare a reieșit că aceștia au nevoie de îndrumare profesională și mentorat. Tocmai de aceea, vom crea un centru în care aceștia să beneficieze de meditații în mod gratuit, dar și în care să fie consiliați și ajutați de către specialiști pentru a acoperi aspecte care unitățile de învățământ nu le au în prezent. Fără îndoială, în colaborare cu instituții și mediul de afaceri ne-am propus să stabilim parteneriate prin care tinerii să poată urma programe de stagii practice și mentorat la locul de muncă. Programul nostru pentru tineri mai cuprinde și înființarea unui centru pentru antreprenori, dar și a unuia pentru oferirea de servicii de consultanță și spații pentru desfășurarea activităților. Cinematograful Dacia trebuie reabilitat și transformat într-un spațiu destinat activităților de tineret. Totodată, vom încuraja participarea tinerilor în procesul decizional de la nivel local prin toate mijloacele posibile astfel încât Baia Mare să devină un oraș în care tinerii să își dorească să se întoarcă și să rămână.

R.: Abuzul de substanțe ia amploare, inclusiv în Baia Mare. Ce poate face administrația locală din acest punct de vedere?

B.C. Poate înființa un centru de dezintoxicare. Consumul de droguri este un fenomen tot mai îngrijorător, iar măsurile practice care să sprijine persoanele care se confruntă cu dependența întârzie să apară. Din păcate, tinerii dependenți sunt internați în spitale psihiatrice, iar un centru specializat multifuncțional unde dependenții de stupefiante pot fi tratați și ascultați într-un mediu mai prietenos este extrem de necesar.

• ”Speranța mea este să transformăm orașul într-o scenă pentru artiști”

R.: Ce alte domenii de activitate mai au nevoie de intervenție?

B.C.: Foarte pe scurt, dar cu mari nevoi este sportul. Construirea de baze sportive noi și investirea în infrastructură sportivă deja existentă vor deveni priorități în administrația mea. Mai mult, mă voi asigura ca legea pe care eu am inițiat-o în Parlament privind alocarea din bugetul local a 30% pentru copii și juniori va fi respectată cu strictețe. De asemenea, la sugestia experților, am putea crea un hub în care să fie prezenți toți reprezentanții din sport. Apoi, și segmentul cultural trebuie revitalizat. Speranța mea este să transformăm orașul într-o scenă pentru artiști. Cultura nu trebuie să fie delimitată de pereții unor instituții, ci să își găsească locul prin tot orașul. Din acest motiv, vom încuraja artiștii să își manifeste talentul artistic în mai multe spații ale orașului prin facilitarea proceselor de obținere a autorizațiilor, prin punerea la dispoziție a unor spații publice, promovarea constantă a evenimentelor și sprijinirea lor din punct de vedere financiar. Vom identifica și mapa toate spațiile care se bucură de un astfel de potențial. Nu putem să fim prizonieri resemnării. Eu sunt încrezător că se pot mișca locurile în direcția bună, mă bazez pe o echipă de profesioniști care doresc să schimbe în bine Baia Mare.

Andrada POP