Adunarea berzelor În Bocicoiu Mare, pe graniță. Oare candidează?

O scenă superbă am surprins recent, pe culoarul Tisei, în Bocicoiu Mare. La trecerea de cale ferată, am observat cu coada ochiului, din trafic, o adunare de câteva zeci de berze.

Unele au stat la poză, altele s-au îndepărtat spre Tisa, cert este că erau zeci. Fenomen văzut, peste ani, dar mai ales la plecarea în țările calde, nu acum. Atât în câmpul din Călinești spre Văleni, cât și între Cornești și Ferești. Primarul comunei Bocicoiu Mare, Liviu Lazarciuc, ne spune că au revenit în număr mare, e plin de cui­buri pe stâlpi. Şi că mai apar în grupuri în zona lacului Tepliţa, la fel pe imaşul uneori inundat de la Crăciuneşti. De altfel, asta e şi explicaţia sa pentru adunarea în grupuri, zona umedă şi omniprezenţa broaştelor. Consultând surse, tindem să-i dăm dreptate.

Barza albă are un areal de vară larg, în toată Europa, din Peninsula Iberică și Africa de Nord în vest și în mare parte din Europa de Est și Centrală, cu 25% din populația mondială fiind concentrată în Polonia.

Speranţa noastră e să nu se fi adunat la Bocicoiu Mare în semn de protest pentru desfiinţarea şi părăsirea Casei de copii, la fel cum sperăm să nu îşi facă partid. Am văzut deja destule…