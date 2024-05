Peste 5.500 de angajări în Maramureş, estimate în 2024

După 2023 care a adus multă precauţie pe piaţa muncii, 2024 se anunţă a fi unul provocator, potrivit specialiştilor din Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM).

Oficialii instituţiei au arătat că se prefigurează o redefinire a relaţiei dintre angajator şi salariat, cu accent pe retenţia şi fidelizarea angajaţilor, dar şi o atenţie aparte pe formarea profesională a angajaţilor. Pe de altă parte, pentru acest an se preconizează că vor exista peste 5.500 de angajări.

Directorul executiv al AJOFM Maramureş, Oana Oşanu, a declarat că, în 2024, cele mai multe angajări vor fi în industria prelucrătoare. Angajatorii vor încadra în muncă în jur de 2.548 persoane. La capitolul angajări, această ramură economică este urmată de construcţii, transport şi depozitare, sănătate şi asistenţă socială, hoteluri şi restaurante, administraţie publică, intermedieri financiare, comerţ, agricultură, activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice. Analiza AJOFM mai indică faptul că în acest an se vor face peste 5.500 de angajări.

Oana Oşanu a mai arătat că pentru a-şi fideliza salariaţii, angajatorii încearcă să crească salariile, dar şi să ofere diferite facilităţi: de la decontarea costurilor pentru ochelarii de vedere până la abonamente la sală.

”Angajatorii îşi califică personalul, îi fidelizează pe angajaţi, nu fac disponibilizări. Mai mult, angajatorii recurg la creşterea nivelului de salarii. Companiile încearcă să ofere abonamente la sală, zile de concediu în plus, flexibilizarea programului de muncă, pachete personalizate care pot să ducă la stoparea migrării pe piaţa muncii. Analiza pe care am efectuat-o despre tendinţele de pe piaţa muncii în acest an arată că vor exista 2 direcţii, cu accent pe retenţia şi fidelizarea angajaţilor, o redefinire a relaţiei dintre angajat şi angajator pe de o parte, şi creşterea competenţelor profesionale pe de altă parte prin formare profesională continuă”, a adăugat directorul executiv al AJOFM Maramureş.

Reprezentanţii AJOFM mai precizează că piaţa muncii este influenţată şi de criza economică mondială, dar şi de conflictele din Ucraina şi Orientul Mijlociu. În Maramureş, principalele domenii de activitate rămân: industria prelucrătoare, prelucrarea lemnului, industria metalurgică, metalurgia aluminiului, prelucrarea cauciucului, activităţile de tipărire, fabricarea de maşini şi utilaje, fabricarea echipamentelor electrice şi a cablurilor electrice, plus industria aeronautică.