Ionel Ovidiu Bogdan vrea și poate să dezvolte economia locală și va genera primul parc industrial pentru Baia Mare

„Băimărenii și maramureșenii harnici și demni, care muncesc în Baia Mare pentru a-și întreține familiile, au nevoie să repornim economia municipiului Baia Mare. Avem nevoie de dezvoltarea unui parc industrial și de beneficiile pe care le atrage această investiție!”

Președintele Consiliului Județean Maramureș, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare la alegerile locale din 9 iunie, Ionel Bogdan, are experiență în atragerea de fonduri europene, dar și în dezvoltarea economică a județului nostru.

Ionel Bogdan a reușit să pună în practică dezvoltarea a 7 parcuri industriale în Maramureș

Ionel Ovidiu Bogdan a dovedit că este omul potrivit de care are nevoie Maramureșul pentru a ajunge pe drumul dezvoltării. A dovedit asta în ultimii trei ani și jumătate, prin diversele inițiative și proiecte implementate la nivelul Consiliului Județean Maramureș. În județul nostru sunt în curs de dezvoltare 7 parcuri industriale de specializare inteligentă la Baia Sprie, Fărcașa, Târgu Lăpuș, Șomcuta Mare, Bogdan Vodă, Mireșu Mare și Giulești.

Ionel Bogdan își propune dezvoltarea a minimum unui parc industrial în Baia Mare

„Vreau să repornim și economia municipiului Baia Mare, să oferim locuri de muncă bine plătite pentru băimăreni. Voi susține mediul de afaceri local printr-un set de măsuri de sprijin aplicate la nivelul administrației publice locale.

Pentru parcul industrial pe care vreau să îl dezvoltăm urgent în Baia Mare avem mai multe opțiuni: strada Europa, zona Aramis/Maravet sau zona Romplumb. Acestea pot fi dezvoltate din punct de vedere industrial. Putem găsi o soluție, prin dialog și un parteneriat public – privat, important este să vedem cât mai curând realizat un astfel de proiect în Baia Mare.

Cea mai bună opțiune consider că este platforma Cuprom. Primul pas aici este medierea, prin implicarea proprietarilor actuali, în găsirea de soluții de finanțare pentru recuperarea acestei zone cu destinație de producție.

Voi iniția discuții cu proprietarii terenurilor degradate pentru ecologizare și apoi integrare în spațiul urban al orașului: fosta platformă industrială Cuprom, Romplumb și Flotația Centrală”, susține Ionel Ovidiu Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș și candidatul susținut de PNL la funcția de primar al municipiului Baia Mare.

Despre toate acestea, Ionel Bogdan a discutat cu angajații companiei Aramis, producător și exportator de mobilă din Baia Mare, cel mai mare angajator din Maramureș.

Zona Metropolitană, implicit Baia Mare, are nevoie de dezvoltarea unui sistem de transport integrat: suplimentarea curselor, dezvoltarea rutelor, mijloace de transport moderne și stații reabilitate.

„Trebuie să generăm dezvoltarea la nivelul zonei metropolitane. De la dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă bine plătite și până la transportul în comun, trebuie să gândim la un nivel superior administrația publică locală. Este momentul să acționăm ca orașele pe care le admirăm, cum este Oradea.

Avem nevoie de un sistem de transport public integrat, mijloace de transport moderne, suplimentarea curselor și reabilitarea stațiilor pe toate rutele din Baia Mare și localitățile din zona metropolitană.

Baia Mare trebuie să funcționeze ca un motor al județului, dar acum funcționează ca o frână. Așa nu se mai poate! Fără Primăria Baia Mare și Zona Metropolitană Baia Mare, județul pierde an de an oportunități: locuri de muncă, turiști, tineri. Iar băimărenii sunt primii care decontează aceste pierderi din buzunarul lor și din timpul lor”, a spus Ionel Bogdan.

Planul lui Bogdan pentru Baia Mare va fi lansat după Paști

„Planul lui Bogdan pentru Baia Mare, pe care îl voi face public după sărbătorile pascale, este o poartă deschisă pentru toți cei care muncesc cu folos, care știu că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă.

Planul lui Bogdan pentru Baia Mare înseamnă respect pentru toți cei care au muncit și muncesc cu folos pentru orașul și județul nostru, care au pus orașul nostru pe primul loc.

Planul lui Bogdan pentru Baia Mare este despre viitor, dar și despre continuitate. Vreau să ducem mai departe proiectele valoroase și prea mult timp amânate.

În același timp, vreau să-i redăm orașului nostru viziunea și curajul de care are nevoie pentru a-și ocupa locul cuvenit printre municipiile importante ale României! Stă în puterea noastră, a tuturor, să punem Baia Mare pe primul loc!”, a declarat Ionel Bogdan.

Biroul de presă al PNL Maramureș