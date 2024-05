PAMFLET • Suntem în plină campanie de plantare și de inseminare a gogonatelor

Se întrec politicienii să ne încânte cu câte au de gând să facă pentru noi. Câte au făcut. Și câte-or mai face! Câte unul mai curajos zice și ce n-au făcut alții. Dar înainte de a diseca, avem câteva observații simple. Vorba aia, am prins câteva campanii și alegeri, din 1990 încoace, nu? Unu la mână, zero umor la candidați. Niciunul nu are ceva mesaj haios, o ironie fină. Circulă una, ceva cu corigențe, dar e slabă. Modestă. În alte campanii gemea Internetul și presa de înțepături faine. Doi la mână, dacă a slăbit presa, a apărut telefonul mobil ce știe face tot, au dispărut fotografii ade­vă­rați. Uitați-vă la afișe, la bannere. E nepermis să îi dai unui candidat culoare de negricios (nu pentru votanții din Chelința, Ponorâta etc) și căutătură de diavol, un surâs pervers ce sugerează un personaj malefic. E nepermis să pozezi de jos în sus candidați rotunjori, ca la manechinele cărora le sugerezi picioare de doi metri. Că ăstora li se văd toate gușile, ba și una în plus. Apoi, semioticienii de partid clar au făcut studiile la Spiru. Toți candidații au în poză sau în videouri mâinile împreunate ca de rugăciune. Alții, mai savanți, fac din degete un romb… știți ce înseamnă semnul acela în limbajul surdomut? Veți fi surprinși.

Nici măcar atacurile la persoană nu au vână. Încearcă să fie ironice. NU se referă la a arunca pe celălalt în ridicol, a-l face istorie. Ci a arăta ce deștept ești, câte știi. Păcat. În realitate, tot ce am scris mai sus sună a altceva. Au dispărut creierele din spate, ce erau ascultate. Acum candidații știu tot, se pricep la tot. Iar creierele… fac fente de doi bani, pe Facebook, gen @followers. Ce trist… câtă lipsă de viziune…

Constatare, după trei-patru decenii de capitalism

Candidat important, activ, cu toate șansele, după împiedicăturile contracandidaților. Dar tot vorbește vorbe. “Municipiul Baia Mare este nu doar un centru cultural și turistic important, ci și un veritabil motor economic pentru întregul județ. Cu un potențial economic uriaș, orașul nostru demonstrează că poate concura cu alte mari centre urbane din țară, grație afacerilor ino­vative și dinamice care s-au dezvoltat aici. În ultimii 20 de ani, Baia Mare a devenit un teren fertil pentru antreprenori, un loc unde ideile se transformă în afaceri de succes, iar companiile locale se dezvoltă și prosperă. Aceasta este povestea orașului nostru, o poveste de succes economic scrisă zi de zi de oameni dedicați și ino­vatori”. Hmmm, de aia au fugit toți investitorii în vecini, de fac băimărenii naveta la Dumbrăvița și la Tăuții-Măgherăuș ori Fărcașa… de performanți ce suntem. Așa e. Dar vin ai voștri/noștri și schimbă schimbarea! Vom fi din nou ce-am fost, dar nu mai mult decât atât, ziceau odată Cațavencii, parafrazând clasicii. Cât despre text… e din categoria Sinergia faptelor ce nu eludează meandrele concretului, citat din marele senior al partidului.

Fie, fie ca lumina!

Dacă nu ne-au urat dragii de politicieni în zilele astea… Ia uite la unul de import în Maramureș. Ce ne explică el: “Este o zi cu mare însemnătate pentru poporul român. Sărbătorim Intrarea Domnului în Ierusalim. În ziua de Florii, multe gospodine coc atâtea pâini câți membri are familia, însă sunt diferite, în funcție de vârstele celor din familie.” Zău? Unde?

Pregătiri de realegeri

Un fel de puci nefericit la partidul din stradă. “Conferința Județeană U.. Maramureș pentru desemnarea candidaților la Consiliul Județean Maramureș”. Și noi am fost nedumeriți, dar uite ce scriu membrii: “Asta a fost ultima mea acțiune politică.” Cât despre listele comune, ele conțin în cap de listă un personaj de desene animate, un fel de Popeye fără mușchi dar cu atitudine, un sfertodoct cu gură mare și cu Școala Vieții. Pardon, Vieți.

Nu plecăm departe de fosta aripă protectoare a marinarului Băsescu și vedem o poză superbă, din categoria Primăria moștenire. “Alături de tatăl meu, am depus oficial listele Partidului… la Tribunalul Maramureș. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră stimați cetățeni ai Orașului …, vom continua proiectele frumoase pentru comunitatea noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu!” La postare, un superb spam, potrivit la fix. „Salutări L…M… Jr., chiar am o veste foarte importantă pe care vreau să o discut în privat, este vorba despre numele tău de familie, am încercat să-ți trimit o cerere de prietenie, dar nu a fost permisă, mă numesc Steven, sunt din Thailanda, eu va fi bucuros dacă îmi trimiteți o cerere, este foarte important. Mulțumesc pentru înțelegere.” Membri noi, votanți noi?! Moșteniri!? La fix!

De la ecologie la științifico-fantastic

Pagina de fost primar, iar activ, cu ceva speranțe de mai bine. Personal mai bine, evident. Comentariu/postare capcană cică. “Nu îmi place politica, dar este momentul să mă implic în politică pentru că 90% din cei care fac politică acum nu sunt cei pe care merită să îi apreciați, pentru că sunt trădători de țară. Așa că, candidez ca și consilier LOCAL și JUDEȚEAN în echipa lui C… așa că dacă vreți, distribuiți video și poza acum, dar mai ales VOTAȚI pentru echipa din care fac și eu parte, C…A…, cel mai bun primar din toate timpurile pentru Baia Mare, cu dovezi, nu cu vorbe”. Dar el, el ce zice? “Baia Mare, Oraș independent Energetic prin Sisteme Fotovoltaice. Dragi cetă­țeni, în calitate de candidat la Primăria Baia Mare, vă prezint unul dintre proiectele mele prioritare, prin care îmi doresc să aducem independența energetică în orașul nostru. Propun implementarea strategică a sistemelor fotovoltaice pentru reducerea costurilor energetice pe termen lung și pentru a contribui la un mediu mai curat pentru noi toți. Imaginați-vă un oraș unde fiecare clădire publică, fiecare școală și spital sunt alimentate de soare. Nu numai că vom economisi bani, dar vom crea și locuri de muncă noi în sectorul tehnologiilor verzi.” Ne amintim, dacă nu se vindeau unor băieți deștepți microhidrocentrala din corpul barajului Firiza și al celor de mai sus de pe Firiza Blidari, eram independenți încă din 90, maestre!!

