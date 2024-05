Basarabia la control?

Da, știu! Numele oficial al teritoriului dintre Prut și Nistru este Republica Moldova, dar în textele mele îi spun după numele vechi, Basarabia, deoarece îmi aduce aminte de textele lui Eminescu despre răpirea Basarabiei de către ruși, în 1812, și alte anexări cu tristeți istorice. După prăbușirea URSS, pământurile românești de dincolo de Prut și-au declarat independența, dar a rămas un cui în coastele Federației Ruse. Mi s-a întâmplat să am dascăli cu vederi istorice bine închegate și mi-au luminat calea ispititoare spre Basarabia. Au învățat carte sub cupola Unirii celei Mari, eveniment de răscruce în istoria noastră. Am avut șansa să fiu aproape de intelectualii care au făcut prima independență a Basarabiei. Adică revenirea la alfabetul latin.

În cartea mea, Ochii Basarabiei, sunt multe mărturisiri despre această mare izbândă, care a fost un imbold pentru trezirea conștiinței naționale. Am cunoscut oameni ai jertfei pentru apropierea Basarabiei de România. De la premierul Mircea Druc, la politicianul și cărturarul Nicolae Dabija, de la ling­vistul Vlad Pohilă, la poetul-simbol Grigore Vieru, ori academicianul Mihai Cimpoi. Nu uit nici ofensiva luminătoare a dr. Teodor Ardelean, care a zidit biblioteci dincolo de Prut. Semnături în istoria recentă a spiritului românesc! A fost o vreme când faptele se cereau făcute. Și realitatea istorică era privită cu luciditate. Eu niciodată nu am crezut că Unirea se poate face în fapt de seară. Trebuie să se țină seama de contextul geopolitic.

Un drum solvabil mi se pare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numai că de când cu războiul din Ucraina, umbra Kremlinului revine peste Codrii Cosminului. Peste Chișinău și Mănăstirea Căpriana. La mijlocul lunii aprilie, la Moscova, a fost anunțat proiectul politic de opoziție, Blocul Victoria, ce include cinci mici partide conec­tate cu Ilan Șor, oligarhul moldovean fugar, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară. La Moscova a fost dus un public din Republica Moldova, special pentru eveniment. Au cuvântat Ilan Șor, Evghenia Guțul, noul bașcan al Găgăuziei, Vasile Bolea, fost deputat dintr-un partid pro-rus și mulți alții.

Și prin această pârghie, Rusia vrea să compromită aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să deturneze procesele democratice. Apoi Rusia mai sprijină tendințele separatiste din Găgăuzia. Principalul actor al dezbinării este fugarul Șor. Autoritățile de la Chișinău abordează practica dialogului. Președinta Republicii, Maia Sandu, s-a deplasat la Comrat, pentru a ține o prelegere publică în fața studenților despre integrarea europeană. Acțiuni similare au inițiat și premierul Dorin Recean și ministrul Andrei Spânu. Toți au fost întâmpinați de protestatari plătiți de gruparea Șor. Care susține renunțarea de către Republica Moldova la sancțiunile impuse Rusiei și face, vocal, boicotarea referendumului cu privire la aderare (20 octombrie).

Ilan Șor a propus un proiect de federalizare a Moldovei. Cei din Blocul Victoria afișează sloganul Moldova liberă și spun că Maia Sandu va băga Republica Moldova în război. Exponenții Blocului susțin pe spații largi că aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova este similară cu pierderea independenței, situație care va avea ca efect pierderea statutului de autonomie a Găgăuziei și implicarea Chișinăului în conflict. Cu cine? Toate demersurile, mai mult sau mai puțin pe față, ale Federației Ruse se îndreaptă spre un control asupra Basarabiei. Sunt date publicității scenarii pe care nu avem cum să le trecem cu vederea. Măcar să știm pe ce lume trăim. Moscova mizează pe un rezultat prost pentru pro-europenii Maiei Sandu, mizând pe sărăcia din țară. Se caută împrejurări pentru a fi izolată Maia Sandu la viitoarele alegeri. Republica Moldova a devenit o ecuație politică suficient de delicată. Așa că Moscova caută toate pârghiile pentru a ține Basarabia sub control.

A preluat rețele de indivizi care să lucreze pentru Kremlin. Moscova nu se mai bizuie numai pe partide, ci pe aceste rețele din subterană, care nu pot fi interzise. Rețeaua a putut să propulseze în funcții importante personaje care au dus mesajul Moscovei la orașe și sate. Vorbesc destul de des cu prieteni din Basarabia și îmi spun, uneori metaforic, despre această stare de spirit, care îi pune pe gânduri. Războiul din Ucraina îi preocupă, zvonurile Moscovei care se rostogolesc peste țară îi descumpănesc. Ce se va întâmpla? Rusia are planuri pentru a controla politic Basarabia. Dar nu uită nici de România.