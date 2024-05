Educatoare din Cavnic, la specializare în Italia

Profesoarele pentru învăţământ preşcolar, Nicoleta Cârste şi Cristina Costeniuc, de la Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, au încheiat stagiul de practică la Instituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi (grădiniță și școală primară unde se aplică alternativa educațională Reggio Emilia).

Cele două educatoare urmează să implementeze la grupă metodele observate. Stagiul de practică este parte integrantă dintr-un program Erasmus +, finanţat de Uniunea Europeană.

Activitățile derulate în cadrul proiectului au vizat atingerea obiectivului 2 al acreditării Erasmus – creșterea capacității de inovare didactică pentru 50% din cadrele didactice de la nivel preșcolar și primar prin adaptarea unor metode din cadrul alternativelor educaționale recunoscute. Cu această ocazie, educatoarele Nicoleta Cârste şi Cristina Costeniuc au fost implicate în observarea lecțiilor și activităților extrașcolare în cadrul instituției gazdă (nivel grădiniță), bazate pe principiile alternativei educaționale Reggio Emilia – curriculum constructivist și centrat pe copil, învățare experiențială în diferite contexte, au purtat discuții cu conducerea și personalul grădiniței în legătură cu avantajele și dezavantajele acestei alternative educaționale. De asemenea, cele două educatoare au realizat o prezentare despre România pentru copiii de la grădinița gazdă şi au completat fișe de observare ale lecțiilor.

Cristina Costeniuc a afirmat că a fost impresionată de modul în care se face „educaţia incluzivă din Italia”. „Mobilitatea de tip job shadowing din Italia a fost un real câștig pentru mine, deoarece am avut oportunitatea de a observa și de a învăța despre abordarea educațională Reggio Emilia (dotare, metode, interacțiunea cadrelor didactice cu copiii, rutina zilnică etc.). Am găsit și asemănări și deosebiri privind abordările de succes în predare ale ambelor instituții. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost modul în care se face educație incluzivă în Italia (punctul de forță al sistemului de învățământ italian) – fiecare copil cu nevoi educaționale speciale are un profesor de sprijin, beneficiind de suport adaptat pe tot parcursul programului școlar; astfel, acești copii au șanse crescute de integrare în grup și, mai târziu, în societate (prezența profesorului de sprijin continuă pe tot parcursul educațional al copilului)”, a punctat Cristina Costeniuc.