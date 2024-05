Sute de oameni la lansarea candidaturii lui Gabriel Ștețco pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș și a candidaților PNL la primăriile Suciu de Sus, Băița de sub Codru și Groșii Țibleșului

Echipa PNL Maramureș a început de ieri evenimentele de lansare a candidaturilor pentru funcția de primar, care vor avea loc în fiecare unitate administrativ-teritorială din județ.

La Băița de sub Co­dru, Suciu de Sus și Groșii Țibleșului, candidații pentru funcția de primar, respectiv Bogdan Pop, Ciprian Bodea și Nicolaie Burzo, și-au prezentat planul de proiecte pentru mandatul 2024-2028.

De asemenea, Gabriel Ștețco, candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Maramureș, a discutat cu cei prezenți la evenimentele de lansare despre Planul pentru Maramureș, un program de proiecte ambițios, care prevede continuarea celor peste 78 de proiecte inițiate de echipa liberală și demararea de noi investiții, care să asigure oportunități de dezvoltare pentru maramureșeni.

”Planul pentru Ma­ramureș prevede spitale la standarde europene, școli moderne, finalizarea ce­lor șapte parcuri industriale pe care le avem în lucru, a drumurilor expres, a ce­lor două centuri ocolitoare ale municipiilor Baia Mare și Sighetu Marmației, a pasajelor de la intrarea în Baia Mare, modernizarea dru­murilor județene și a multor alte proiecte la care lucrăm deja și care trebuie duse la bun sfârșit.

Așa cum am demonstrat deja, știm să facem proiecte pentru județul nostru, știm să aducem bani europeni, am semnat deja contracte de finanțare în valoare de 600 milioane de euro, știm să construim un viitor mai bun pentru județul nostru”, a transmis Gabriel Ștețco.

Liberalii au cei mai buni oameni pentru alegerile din 9 iunie 2024, profesioniști, care știu și pot să facă performanță în administrație.

”Candidații PNL la primăriile Băița de sub Codru, Suciu de Sus și Groșii Țibleșului sunt oameni implicați în comunitate și dornici să participe la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Am încredere că împreună, printr-un parteneriat solid între Consiliul Județean Maramureș și administrațiile publice locale, vom implementa proiecte importante pentru fiecare comună, care să răspundă nevoilor cetățenilor”, a transmis Gabriel Ștețco.

Biroul de presă PNL Maramureș