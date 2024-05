Protest împotriva discriminărilor de la legea pensiilor

Sindicaliștii Cartel Alfa au ieșit în stradă, ieri, 9 mai, de Ziua Europei. În jur de 200 de protestatari au vrut să dea un semnal de alarmă că “România trebuie să fie un stat de drept. Nu putem fi tratați diferit față de cetățenii Uniunii Europene”. Pe de altă parte, în fața Prefecturii Maramureș s-au adunat foștii mineri pentru a critica discriminările ce li se fac prin noua lege a pensiilor.

„Toți lucrătorii din minerit prin legea 360 sunt dezavantajați. Li se îngheață pensiile, nu vor primi puncte, nici măcar inflația nu se va aplica. Suntem într-o situație proastă, cineva se joacă cu pixul pe aceste legi, lovind în oameni nevinovați care s-au pensionat și nu au încălcat nicio lege”, a declarat liderul Cartel Alfa Maramureș, Florin Hossu.

Protestatarii au accentuat că prin noua lege, pensiile foștilor mineri ar urma să rămână la actualul nivel, timp de 7-8 ani.

„Am venit aici pentru că minerii au ajuns să fie discriminați după ce au construit această țară, în special județul Maramureș. Nu vom accepta să se ia de la noi și să se dea la alții. Tot ce avem sunt drepturi pe care le-am obținut prin muncă cinstită, muncă grea, drepturi care sunt menționate în legi, legi pe care puterea de azi nu vrea să ni le dea. Vor să ne înghețe pensiile, să nu mai primim indexări și puncte de stabilitate. Asta înseamnă că, în următorii 7-8 ani, pensiile noastre vor rămâne la nivelul de acum, lucru total incorect”, a adăugat Gheorghe Pașca.

Foștii mineri au mai arătat că au muncit în condiții grele, iar acum sunt dezavantajați. “Am aici decizia de pensionare din 2007. Eu am fost miner specialist. În 2016 am primit 1765 lei. Noi am lucrat în acord individual. A fost foarte greu. Eu am muncit timp de 23 de ani la mina Săsar”, a precizat Ioan Gandi.

Dacă nu vor avea câștig de cauză protestele, sindicaliștii sunt deciși să recurgă la acțiuni în instanță. “Aici vrem să fie kilometrul zero al protestelor pentru cei care au făcut o lege tâmpită: legea 360. Aici e doar pornirea, motorul. Dacă nu vom sta în stradă, vom sta în sălile de judecată și vom cere să se respecte drepturile și să nu fie furați oamenii după o viață întreagă de lucrat în minerit”, a mai spus Florin Hossu.

La protestul din Maramureș au fost prezenți și președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, prim-vicepreședintele confederației, Liviu Apostoiu, colegi din județele care au avut activitate minieră din județele Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Brașov, Satu Mare.