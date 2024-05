Sâmbătă şi duminică, ultima etapă a sezonului regulat în Liga 4

Sâmbătă şi duminică este programată ultima etapă din sezonul regulat în Liga 4 maramureşeană. Ultima rundă în care se va clarifica situaţia echipelor care vor participa la Final 4, fază în care se vor califica primele două clasate din cele două serii, Sud şi Nord.

Dacă în Sud lucrurile sunt lămurite, Progresul Şomcuta Mare şi Academica Recea fiind norocoasele care vor participa la Final 4, în Seria Nord totul se va decide duminică, când se va disputa derbiul Bradul Vişeu de Sus (1, 31 puncte) – Avântul Bârsana (3, 29 puncte). Recolta Săliştea de Sus, a treia echipă implicată şi ocupanta locului secund, cu 31 de puncte, are nevoie de un egal pentru a fi sigură de participarea la Final 4.

Etapă este şi în Liga 5, cu meciurile din cadrul rundei 16.

Liga 4. Seria Sud, etapa 18 (ultima)

• Sâmbătă, 11 mai, ora 16: FC Lăpuşul Târgu Lăpuş – Minerul Baia Sprie.

• Duminică, 12 mai, ora 16: Bradul Groşii Ţibleşului – Gloria Tăuţii Măgherăuş; Progresul Şomcuta Mare – AFC Şişeşti; CS Fărcaşa – Atletic Lăpuş (teren Tămaia). Academica Recea stă.

Liga 4. Seria Nord, etapa 14 (ultima)

• Duminică, 12 mai, ora 16: AS Remeţi – Plimob Sighetu Marmaţiei; Iza Dragomireşti – Recolta Săliştea de Sus (teren Săliştea de Sus); Bradul Vişeu de Sus – Avântul Bârsana.

Partida Zorile Moisei – Avântul Bârsana s-a disputat vineri.

Liga 5.

Seria 1, etapa 16

• Sâmbătă, 11 mai, ora 18: Voinţa Târgu Lăpuş – Viitorul Copalnic Mănăştur.

• Duminică, 12 mai, ora 16: UAC Europe – Speranţa Cerneşti; Măgura Coaş – Rapid Satu Nou de Sus; Fulgerul Lăschia – Gloria Chechiş; Gloria Culcea – Viitorul Cupşeni (ora 17, teren Săcălăşeni).

Liga 5. Seria 2, etapa 16

• Sâmbătă, 11 mai, ora 16: ACS Satu Nou de Jos – PHP Iadăra.

• Duminică, 12 mai, ora 16: Viitorul Gârdani – Gloria Sălsig; AS Mireşu Mare – Unirea Arieşul de Pădure; AS Ulmeni – Athletic Remetea Chioarului (ora 17).