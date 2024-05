Ionel Bogdan, alături de seniorii băimăreni la Balul Florilor, organizat de Caspev

„Baia Mare are nevoie de o nouă abordare! Practic politica iubirii de oameni, a respectului față de cetățeni, vreau și pot să dezvolt orașul nostru așa cum ne dorim cu toții: să repornim economia, să asigurăm locuri de muncă bine plătite, să oferim facilități și oportunități tinerilor, dar și seniorilor, să reconstruim din temelii orașul nostru”.

Aproximativ 300 de seniori au sărbătorit, la finalul săptămânii trecute, la Balul Florilor, organizat de Asociația Caspev. Alături de ei a fost Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare la alegerile din 9 iunie.

„Baia Mare are nevoie de o nouă abordare, una care să canalizeze atenția Primăriei la mo­dul practic asupra nevoilor băimărenilor și ale orașului, nu doar în teorie. De o administrație publică locală care să inspire încredere pentru cetățeni, pentru partenerii din instituțiile guvernamentale și neguvernamentale, pentru mediul de afaceri care are nevoie de sprijin pentru a contribui împreună la reconstrucția din temelii a orașului nostru, pentru dezvoltarea economică și asigurarea de locuri de muncă bine plătite pentru băimăreni”, a spus Ionel Bogdan.

Politica lui Ionel Bogdan: dezvoltare prin fonduri europene, respect față de cetățeni

Unul dintre planurile lui Ionel Bogdan pentru Baia Mare este să atragă, în perioada 2024 – 2033, 1 miliard de euro din fonduri europene pentru relansarea economică, dezvoltarea și reconstrucția din temelii a municipiului.

„Fiecare mecanism durabil are nevoie de un motor pentru a funcționa în parametrii optimi. Așa are nevoie și județul Maramureș ca municipiul Baia Mare, motorul său economic, să func­ționeze la un alt nivel. Am accelerat dezvoltarea județului, dar trebuie să ne asigurăm că și Baia Mare ține pasul.

Cred cu tărie că singura noastră șansă de dezvoltare, la nivelul do­rit, sunt fondurile europene. Ca administrație publică județeană, pe care o conduc de 3 ani și jumătate, ne recomandă un portofoliu de proiecte în valoare de peste 2 miliarde de euro, aflat în diverse stadii de implementare din care am atras deja concret, prin contracte de finanțare semnate sau aflate în contractare, în valoare de peste 600 de milioane de euro!

În următorii nouă ani Baia Mare poate să atragă fonduri europene la modul serios, nu doar 40 de milioane de euro în 15 ani, ci cel puțin 1 miliard de euro. Pentru dezvoltarea pe termen lung este crucial să dezvoltăm mediul antreprenorial local. Ca acest lucru să se întâmple este nevoie de un parteneriat serios și corect între autoritățile publice și mediul de afaceri. În același timp, avem de rezolvat probleme istorice și de reconstruit orașul din temelii”, arată Ionel Bogdan.

Este nevoie de o nouă abordare la Primăria Baia Mare

„Practic politica iubirii de oameni, a respectului față de cetățeni, vreau și pot să dezvolt orașul nostru așa cum ne dorim cu toții: să repornim economia, să asigurăm locuri de muncă bine plătite, să oferim facilități și oportunități tinerilor, dar și seniorilor, să reconstruim din temelii orașul nostru.

Doar astfel putem să ștergem urmele managementului defectuos din ultimii ani, care a pus pe butuci orașul nostru, lăsând comunitatea de izbeliște, cetățenii numărând griji și probleme, care trebuie înlocuite cu oportunități și susținere concretă!

Trebuie să le oferim tinerilor motive să rămână aici, acasă sau să revină după ce își finalizează studiile în marile centre universitare din țară și din lume. Trebuie să devenim orașul care își respectă toți cetă­țenii, unde putem să ne întemeiem o familie și să ne creștem copiii. Baia Mare trebuie să își respecte seniorii, cei care au pus, prin multe sacrificii și eforturi, Baia Mare pe primul loc toată viața lor!”, a mai declarat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș și candidatul susținut de PNL Maramureș la funcția de primar al municipiului Baia Mare.

Consilierul local Ștefan Lupșa, președintele Caspev, îl susține pe Ionel Bogdan

Unul dintre cei mai activi aleși locali, care a reușit să pună nevoile și grijile seniorilor, ale băimărenilor în general, în atenția administrației publice locale este Ștefan Lupșa, președintele Asociației Caspev. Acesta și-a declarat susținerea pentru Ionel Bogdan cu ocazia Balului Florilor.

„De multe ori poate nu a avut parte de sprijinul necesar, dar a rămas și este în continuare un promotor al nevoilor băimărenilor și îmi doresc să rămână astfel. Numai cu oameni implicați la nivelul în care se dedică domnia sa putem schimba în bine destinul orașului nostru, al generațiilor care vin după noi.

Eforturile sale trebuie susținute de administrația locală și sunt convins că având sprijinul său, sfaturile sale prețioase și ale seniorilor, vom pune Baia Mare pe primul loc!”, a mai spus Ionel Bogdan.

Biroul de presă al PNL Maramureș

Tipărit la comanda PNL Maramureș, cod mandatar 21240015, de SC Graiul Maramureşului SRL