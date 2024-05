50 de ani de la înfiinţarea HC Minaur Baia Mare

Handbal Club Minaur Baia Mare, primul club de handbal înfiinţat în România, împlineşte azi, 14 mai, 50 de ani de activitate.

O jumătate de secol în care HC Minaur a realizat performanţe extraordinare atât pe plan intern, cât mai ales pe plan extern, clubul băimărean devenind, în timp, un brand de care se vorbeşte la superlativ. Elocvente sunt cele două cupe continentale din perioada anilor 80-90, plus multitudinea de medalii cucerite pe plan intern, în campionat, Cupa României sau Supercupa României.

Azi o să facem o scurtă radiografie a ceea ce a izbutit HC Minaur în cei 50 de ani, precum şi o parte din numele sonore care au contribuit la marile realizări.

De departe, cele mai răsunătoare succese din istoria de 50 de ani a HC Minaur sunt cele două Cupe IHF cucerite în sezoanele 1984-1985 şi 1987-1988, ambele sub bagheta regretatului antrenor emerit Lascăr Pană, omul de care se leagă brandul Minaur. Priceperea, disciplina, sârguinţa sau munca impuse de generalul Lascăr Pană sunt argumentele pentru ceea ce a realizat HC Minaur de-a lungul istoriei şi pentru faptul că a devenit un club atât de cunoscut.

Prima cupă europeană a fost câştigată în sezonul 1984-1985, cu celebrul gol marcat de Alexandru Stamate în ultimele 4 secunde de la aproape centrul terenului, pe marginea căruia au existat multe parlamentări dacă a fost marcat în timpul regulamentar. Parcursul a fost aproape ireproşabil, cu un singur meci cedat în finală: Minaur – ITU Istanbul (Turcia): 45-17 și 41-32; Minaur – IF Helsingor (Danemarca): 32-25 și 26-19; Minaur – Lokomotiva Trnava (Cehoslovacia): 37-22 și 31-29; Minaur – WAT Margareten Viena (Austria): 37-19 și 28-25; Minaur – SII Zaporoje (URSS): 22-17 și 14-18. La adjudecarea trofeului au contribuit, ca jucători, Mircea Petran, Nicolae Neșovici, Viorel Haiduc, Maricel Voinea, Iosif Boroș, Olimpiu Flangea, Doru Porumb, Mihai Mironiuc, Gheorghe Covaciu, Nicolae Voinea, Sorin Rădulescu, Alexandru Stamate, Ion Marta, Iosif Oros. Pentru ca lucrurile să funcţioneze bine în te­ren, de pe margine au fost coordonaţi de profesorul Lascăr Pană, secondat de Petre Avramescu.

Istoria s-a repetat peste doi ani, tot în Cupa IHF, mulţi dintre jucătorii primului trofeu european fiind autori şi la a doua cupă: Minaur – Tatran Presov (Cehoslovacia): 32-21 și 21-26; HC Dortt Halmstad (Suedia) – Minaur: 29-19 și 18-28; Minaur – HIK Copenhaga (Danemarca): 25-20 și 24-16; Minaur – FC Barcelona (Spania): 21-22 și 24-22; Minaur – Granitas Kaunas (URSS): 20-21 și 23-20. Mircea Petran, Nicolae Neșovici, Doru Porumb, Gheor­ghe Andronic, Gheorghe Covaciu, Maricel Voinea, Attila Halmaghi, Liviu Pavel, Alexandru Stamate, Sorin Rădulescu, Gabriel Cosma, Dorel Ia­cob, Dănuț Ionescu, Adi Popovici, Costel Co­man, Ioan Marta, Sorin Cuc, supervizaţi de mentorul Lascăr Pană, au fost eroii celei de-a doua finale europene care a poposit în vitrina clubului.

Paradoxal, pe plan intern cele trei titluri de campioană s-au obţinut după Revoluţie, două în ani consecutivi, iar cel de-al treilea şi ultimul de până acum, în urmă cu 9 ani. În palmaresul clubului mai există 8 medalii de argint şi 18 de bronz, context în care HC Minaur s-a situat pe podium de 29 de ori în cei 50 de ani de activitate în întrecerile din campionat. Plus şase Cupe ale României şi alte şapte clasări pe poziţiile următoare de pe podium sau Supercupa României adjudecată în 2015.

Antrenorii care au contribuit la performanţele HC Minaur: Ioan Tegen, Lascăr Pană, Pe­tre Avramescu, Constantin Panțîru, Liviu Paraschiv, Ioan Gerhard, Aihan Omer, Ioan Palko, Vlad Caba, Ioan Marta, Nicolae Neșovici, Nicolae Tegzeș, Ioan Chircu, Ioan Crăciun, Sorin Rădulescu, Florin Mironescu, Iuliu Varady, Gheorghe Covaciu, Adi Popovici, Raul Fotonea, Petre Pop, Costică Buceschi, Alexandru Sabou.

De pe poziţiile de preşedinte sau vicepreşedinte au avut misiunea de a coordona sau chiar a finanţa activitatea clubului următorii: Valer Gabrian, Nicolae Dicu, Ion Ionescu, Vasile Treitl, Viorel Maier, Ion Ghica, Lascăr Pană, Aurelian Brâncuș, Alexandru Ko­nnerth, Andrei Bălan, Mitică Vraciu, Cristian Anghel, Iosif Oros, Liviu Bala, Leontin Pop, Bogdan Radu Mare, Răducu Pop, Francisc Korponay.

Palmares HC Minaur Baia Mare

Campionat

• Aur (1998, 1999, 2015)

• Argint (1980, 1981, 1985, 1992, 1993, 1994, 1995, 2022)

• Bronz (1974, 1975, 1976, 1978, 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, *2020 – din cauza pandemiei de Coronavirus nu s-au decernat medalii, 2023)

Cupa României

• Aur (1978, 1983, 1984, 1989, 1999, 2015)

• Argint (1985, 2022, 2023)

• Bronz (1981, 1982, 1997, 2018)

Supercupa României

• Aur (2015)

Cupa IHF

• Câştigătoare (1985, 1988)

Cupa Cupelor

• Semifinalistă (1979, 1981, 1986)

EHF European Cup

• Argint (2022)

Două zile de sărbătoare

Cei 50 de ani de activitate nu vor fi trecuţi aşa uşor cu vederea, iar din această perspectivă Primăria Municipiului Baia Mare şi CS Minaur Baia Mare vor organiza două zile de sărbătoare. Evenimente care vor fi susţinute financiar din mediul privat.

Ordinea derulării evenimentelor a fost prezentată ieri într-o conferinţă de presă, la care au participat Doru Dăncuş, primar interimar, Alexandru Stamate, Mircea Petran şi Sorin Rădulescu, foşti jucători la HC Minaur, Ioan Gherhardt, fost antrenor la HC Minaur, şi Nicolae Făt, team-managerul secţiei masculine de handbal.

Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 17 mai, de la ora 15, când în holul Sălii Polivalente “Lascăr Pană” se va lansa cartea “Amintiri de (Min)aur”, carte scrisă de jurnalista Ramona-Ioana Pop. Tot vineri, de la ora 17, va fi vernisată şi o expoziţie ce va scoate în relief istoria clubului Minaur.

Sâmbătă, 18 mai, de la ora 11, se va oficia o slujbă de pomenire a regretatului antrenor Lascăr Pană, iar de la ora 14 manifestările vor continua în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”, unde vor fi instalate două ecrane uriaşe pe care vor putea fi urmărite imagini de la cele două Cupe IHF din 1985 şi 1988. De la ora 15, sunt planificate meciuri demonstrative cu eroii Minaurului. La o oră după acest eveniment (ora 16) se va desfăşura festivitatea de înmânare a titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare sportivilor care au contribuit la cele mai mari performanţe din istoria clubului.

Cei implicaţi în derularea acestui eveniment au mai menţionat faptul că pe fiecare scaun va exista, sâmbătă, un tricou în culorile clubului, portocaliu-negru.

Organizatorii au precizat faptul că e posibil ca la manifestările de sâmbătă să intervină anumite modificări.