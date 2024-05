Lecție de conviețuire à la Cavnic • Octogenara învățătoare deplânge vremurile în care se… muncea!

Pe doamna Ana Șomcutean am găsit-o în Primăria Cavnic, cu probleme. Are 88 de ani și a fost învățătoare preț de decenii în micul oraș mineresc. Are o fiică în Brașov, una în Italia, un fiu în Vișeu. E supărată pe noile generații și o spune pe șleau.

„Toți, toți am lucrat! Unul nu stătea pe drumuri! Nu știu cum m-aș descurca cu copiii de azi, îs mai mult în parcuri decât la școală. Pe cine nu voia să lucreze, îl duceau la Canal. Acolo lucrau. Acum stau pe marginea drumului. Eu n-aș da nici un fel de ajutor social la nimeni cine-i sănătos. Soțul meu a lucrat în mină de la 14 ani, o trăit 91 de ani. Căvnicarii de la blocuri erau veniți din țară, cei din sus erau căvnicarii vechi. De aia am și o supărare, aici la blocuri noi am avut teren, ne-o suit pe ele, o făcut blocuri, n-am mai căpătat nimic. Trei hectare de teren am avut aici” – spune octogenara.

O întrebăm dacă merge la votare. “Da bineînțeles, las că știu io cu cine, nu tare ai ce alege, e clar. Deși io le-am pus creionul în mână multora, ar fi trebuit să fie de unde alege, da’ nu-i!” – spune tanti Ana.